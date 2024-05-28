Tekirdağ kirazının kilo fiyatı belli oldu

28 May 2024 15:50 - Güncelleme : 28 May 2024 15:56

Yazın vazgeçilmez meyveler arasında yer alan kiraz kızıllaşıp olgun hale gelerek Tekirdağ’da tezgahlarda yerini almaya başladı.

Tezgahlarda kirazın kilosu ise 80-100 TL arasında vatandaşlara sunuluyor. Üreticiler bu yıl yağan ilk yağmurlardan dolayı kirazın zarar gördüğünü ve bu sebeple bu sezon kirazın az olduğunu ifade etti.

KİRAZIN BAŞINI İLK YAĞMURLAR YAKTI

Tezgahta kiraz satan Turgay Gök, "Bu sezon ilk yağmurdan sonra kiraz yağmurdan tozdan çok etkilendi. Yani bu sene kiraz kalmadı. Festivalde kiraz kalır mı kalmaz mı bilmiyorum. Biz isteriz ki millet ucuz alsın yesin ama maalesef bu yıl kiraz yok. Biz de 50 liraya alıyoruz 80 liraya satıyoruz. Ama yani isteriz ki çok olsun, ucuz olsun, vatandaş yesin" dedi.