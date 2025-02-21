Teknoloji devinden yöneticilere yüzde 200 ikramiye

Meta, üst düzey yöneticilerine yönelik ikramiye oranlarını yüzde 200’e kadar artıran yeni bir prim sistemini devreye aldı. Ancak bu düzenleme, CEO Mark Zuckerberg’i kapsamıyor. Şirketin bu hamlesi, yaklaşık 4 bin çalışanın işten çıkarılmasının hemen ardından geldi.

Teknoloji devi Meta, şirket yöneticilerine temel maaşlarının yüzde 200’üne kadar ikramiye verilmesine olanak tanıyan yeni bir teşvik planını onayladı. Şirketin resmi dosyalama belgelerinde yer alan bilgilere göre, bu plan yöneticilerin Meta’nın önceliklerine odaklanmasını sağlamak ve şirketin başarısına katkıda bulunanları ödüllendirmek amacıyla tasarlandı.

Meta’nın açıklamasına göre, yeni sistemle yöneticilere taban maaşlarının yüzde 75’i ile yüzde 200’ü arasında değişen oranlarda ek ödeme yapılabilecek. Ancak bu teşvik programı, Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg’i kapsamayacak.

İŞTEN ÇIKARMALARIN ARDINDAN DİKKAT ÇEKEN KARAR

Bu yeni ikramiye programı, Meta’nın yaklaşık 4 bin çalışanını işten çıkarmasının hemen ardından duyuruldu. İşten çıkarılan çalışanların sayısı, şirketin toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 5’ine denk geliyor.

Mark Zuckerberg, işten çıkarmaların Meta’nın operasyonlarını sadeleştirme ve yapay zekâya daha fazla yatırım yapma hedefi doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirtmişti. Ayrıca, bu süreçte "düşük performans gösteren" çalışanların hedef alındığını ifade etti.