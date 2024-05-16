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Teknoloji liderleri yapay zekayı ve akıllı şehirleri tartışacak

Editör: Safa Keser
16 May 2024 17:23 - Güncelleme : 16 May 2024 17:25
Teknoloji liderleri yapay zekayı ve akıllı şehirleri tartışacak

Teknoloji alanında Türkiye'nin önde gelen karar vericileri ve kanaat önderleri, Teknoloji Liderleri Zirvesi’nde ikinci kez bir araya gelecek.

DataExpert’in katkıları ve BMI Business School’un organizasyonu ile 21 Mayıs’ta gerçekleştirilecek etkinlikte global mega trendlerin şirket stratejilerine etkileri, Türkiye’de üretilen teknolojilerin global pazardaki yeri, sürdürülebilir dijital dönüşüm, yapay zekâ ve akıllı şehirler konuşulacak.

Teknoloji Liderleri Zirvesi, QNB Finansbank, İş Bankası, Kalyon PV, Vestel ve TOM Bank’ın ana sponsorluğunda, DataExpert’in katkıları ve BMI Business School’un organizasyonu ile 21 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. İş dünyasının bugünü ve geleceğinin “Re-Innovating In the Age Of AI” temasıyla tartışılacağı etkinlik, Mandarin Oriental Bosphorus-İstanbul’da misafirlerini ağırlayacak. Zirve, aynı zamanda En Etkin 50 Teknoloji Lideri’nin ödül törenine ikinci kez ev sahipliği de yapacak.

Gündem yapay zekanın işlere katkısı 

Şirketlerde teknoloji, yapay zeka ve dayanıklılığın öneminin ele alınacağı Teknoloji Liderleri Zirvesi’nde, Türk teknolojisinin global pazarlardaki yerinin yanı sıra global trendlerin şirketlerin teknoloji stratejilerine ve yatırımlarına etkisi tartışılacak. Etkinlikte, CIO’ların gözünden dijital dönüşümün sürdürülebilirliği ve yapay zekâ teknolojilerinin kullanımı gibi konular da masaya yatırılacak.

Akıllı şehirler de AI ile şekillenecek

Günümüzde yerel yönetimlerin gündeminde yer alan ‘akıllı şehirler’ de yapay zekanın dokunacağı alanların başında geliyor. Bu kapsamda Dünya Ekonomik Forumu (WEF) için de birçok şehrin raporunu yöneten ve katkıda bulunan PwC’nin şehirler ve yerel yönetimler alanında global lideri Hazem Galal da zirvede bulunacak. Akıllı şehirler de dahil olmak üzere şehirlerin, yerel yönetim birimlerine strateji oluşturma ve uygulama konusunda uzmanlığa sahip olan Hazem Galal, akıllı şehir uygulamaları ve yapay zekaya dair katılımcılara küresel bir perspektif sunacak.

Yeşil enerjide yüksek teknoloji ve AR-GE’nin önemi

Teknoloji Liderleri Zirvesi’nin bu yılki farklı panellerinde 20’nin üstünde üst düzey konuşmacı yer alacak. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, açılış konuşmasını yapacağı etkinlikte yapay zeka çağında yeşil ve dijital dönüşüm odağında görüşlerini paylaşacak. Vestel CEO'su Ergün Güler ‘Mobilite’ konusunda, Kalyon PV CEO’su Ersan Tüfekçi ise ‘Yenilenebilir Enerjide Yüksek Teknoloji ve Ar-Ge’nin Önemi’ başlığında görüşlerini aktaracak. 

Etkinlikte yer alacak isimlerden bazıları şöyle: Hepsiburada CTO’su Alexey Shevenkov, Zorlu Enerji Ticaret Genel Müdürü İnanç Salman, Kontrolmatik Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, Google Cloud Ülke Kanal Lideri Dr. Serhan Yılmaz, BCG Yönetici Direktör & Partneri Roberto Ventura, KP Law Yönetici Ortağı Av. Onur Küçük, Securitas Bilgi Teknolojileri Ülke Yöneticisi Aykut Yılmaz, QNB Finansbank GMY Derya Düner ve Global IT Bulut Mühendisliği Direktörü Burak Akusta.

Teknoloji liderleri hangi alanlara yatırım yapıyor

Teknoloji Liderleri Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen En Etkin 50 Teknoloji Lideri Araştırması’na katılan teknoloji liderlerinin son bir yılda yatırım yaptıkları yenilikçi teknolojiler arasında; bulut teknolojileri, yapay zekâ, veri analitiği, dijital dönüşüm ve siber güvenlik çalışmaları ön plana çıkıyor. 

Çeşitli kriterler ile oluşturulan En Etkin 50 Teknoloji Lideri listesinde yer alan yöneticilerin yüzde 30’u yüksek lisans derecesine sahip. Söz konusu liderlerin yüzde 20’si ODTÜ ve İTÜ mezunu iken, bu üniversiteleri yüzde 12 ile Boğaziçi Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi takip ediyor. En Etkin 50 Teknoloji Lideri’nin yüzde 50’si, ortalama yedi yıl ve üzeri üst düzey yöneticilik tecrübesine sahip.
Teknoloji Liderleri Zirvesi hakkında daha detaylı bilgi için www.teknolojiliderlerizirvesi.com.tr adresi ziyaret edilebilir.

Alfabetik sıraya göre En Etkin 50 Teknoloji Lideri

İSİM    FİRMA
Abdurrahman Kılınç    DeFacto
Ahmet Reha Argaç    Borusan Lojistik
Alexey Shevenkov    Hepsiburada
Ali İnal    Enerjisa Üretim
Arif Emre Ünal     Arzum
Aykut Yılmaz    Securitas
Ayşegül Arıcan Şeker    Vodafone Türkiye
Barış Erdim    Toyota
Barış Fındık    Pegasus
Bayram Tuzcu    Ziraat Teknoloji
Berke Menekli    BSH Ev Aletleri
Bilal Genç    A101
Cihan Yıldız    Boyner Büyük Mağazacılık 
Ege Örer    AXA Sigorta
Engin Kavas    Aydem Enerji
Erman Karaca    TFI Tab Gıda Yatırımları
Dr. Erol Özgüner    İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Ersel Karsal    Yıldırım Holding
Evren Ayorak    Allianz Türkiye
Fahri Öbek    Türkiye Finans Katılım Bankası
Ferkan Merdan     Vakıfbank
Fulya Bıçak Muştu    Zorlu Enerji Grubu
Gökay Burak Akkuş    Aras Kargo
Gökhan Gökçay    Akbank
Dr. Gökhan Özdinç    Yapı Kredi
Gül Erol    Yıldız Holding
Hayriye Karadeniz    Ford Otosan
Hilmi Koçak    Eczacıbaşı Topluluğu
İlker Kuruöz    Garanti BBVA
Dr. Kerem Kızıltunç    Türk Hava Yolları
Kerim Tatlıcı    Migros Ticaret 
Koray Kurt    Abdi İbrahim
Korhan Kuyu    Anadolu Sigorta
M. Gökhan Yoluaçık    Borusan Otomotiv Grubu
Mehmet Fırat    Enerjisa Enerji
Murat Özkan    Anadolu Efes
Nihat Bayız    Arçelik
Oğuzhan Yıldız    Kalyon Holding
Okay Yıldırım    QNB Finansbank
Orkun Soylu    Evyap
Ömer Hakan Kutlu    Vestel
Sabri Gökmenler    Türkiye İş Bankası
Serkan Demir    Alarko Holding
Serkant Paker    Anadolu Grubu
Sinan Özkan    Cengiz Holding
Şirin Aktaş    Edenred
Taha Yücel    Aselsan
Wouter Meijs    ING Türkiye
Yusuf Kıraç    Uzay Ajansı
Zeynep Gül Koca     Mercedes-Benz Türk

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