Teknoloji liderleri yapay zekayı ve akıllı şehirleri tartışacak
Teknoloji alanında Türkiye'nin önde gelen karar vericileri ve kanaat önderleri, Teknoloji Liderleri Zirvesi’nde ikinci kez bir araya gelecek.
DataExpert’in katkıları ve BMI Business School’un organizasyonu ile 21 Mayıs’ta gerçekleştirilecek etkinlikte global mega trendlerin şirket stratejilerine etkileri, Türkiye’de üretilen teknolojilerin global pazardaki yeri, sürdürülebilir dijital dönüşüm, yapay zekâ ve akıllı şehirler konuşulacak.
Teknoloji Liderleri Zirvesi, QNB Finansbank, İş Bankası, Kalyon PV, Vestel ve TOM Bank’ın ana sponsorluğunda, DataExpert’in katkıları ve BMI Business School’un organizasyonu ile 21 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. İş dünyasının bugünü ve geleceğinin “Re-Innovating In the Age Of AI” temasıyla tartışılacağı etkinlik, Mandarin Oriental Bosphorus-İstanbul’da misafirlerini ağırlayacak. Zirve, aynı zamanda En Etkin 50 Teknoloji Lideri’nin ödül törenine ikinci kez ev sahipliği de yapacak.
Gündem yapay zekanın işlere katkısı
Şirketlerde teknoloji, yapay zeka ve dayanıklılığın öneminin ele alınacağı Teknoloji Liderleri Zirvesi’nde, Türk teknolojisinin global pazarlardaki yerinin yanı sıra global trendlerin şirketlerin teknoloji stratejilerine ve yatırımlarına etkisi tartışılacak. Etkinlikte, CIO’ların gözünden dijital dönüşümün sürdürülebilirliği ve yapay zekâ teknolojilerinin kullanımı gibi konular da masaya yatırılacak.
Akıllı şehirler de AI ile şekillenecek
Günümüzde yerel yönetimlerin gündeminde yer alan ‘akıllı şehirler’ de yapay zekanın dokunacağı alanların başında geliyor. Bu kapsamda Dünya Ekonomik Forumu (WEF) için de birçok şehrin raporunu yöneten ve katkıda bulunan PwC’nin şehirler ve yerel yönetimler alanında global lideri Hazem Galal da zirvede bulunacak. Akıllı şehirler de dahil olmak üzere şehirlerin, yerel yönetim birimlerine strateji oluşturma ve uygulama konusunda uzmanlığa sahip olan Hazem Galal, akıllı şehir uygulamaları ve yapay zekaya dair katılımcılara küresel bir perspektif sunacak.
Yeşil enerjide yüksek teknoloji ve AR-GE’nin önemi
Teknoloji Liderleri Zirvesi’nin bu yılki farklı panellerinde 20’nin üstünde üst düzey konuşmacı yer alacak. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, açılış konuşmasını yapacağı etkinlikte yapay zeka çağında yeşil ve dijital dönüşüm odağında görüşlerini paylaşacak. Vestel CEO'su Ergün Güler ‘Mobilite’ konusunda, Kalyon PV CEO’su Ersan Tüfekçi ise ‘Yenilenebilir Enerjide Yüksek Teknoloji ve Ar-Ge’nin Önemi’ başlığında görüşlerini aktaracak.
Etkinlikte yer alacak isimlerden bazıları şöyle: Hepsiburada CTO’su Alexey Shevenkov, Zorlu Enerji Ticaret Genel Müdürü İnanç Salman, Kontrolmatik Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, Google Cloud Ülke Kanal Lideri Dr. Serhan Yılmaz, BCG Yönetici Direktör & Partneri Roberto Ventura, KP Law Yönetici Ortağı Av. Onur Küçük, Securitas Bilgi Teknolojileri Ülke Yöneticisi Aykut Yılmaz, QNB Finansbank GMY Derya Düner ve Global IT Bulut Mühendisliği Direktörü Burak Akusta.
Teknoloji liderleri hangi alanlara yatırım yapıyor
Teknoloji Liderleri Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen En Etkin 50 Teknoloji Lideri Araştırması’na katılan teknoloji liderlerinin son bir yılda yatırım yaptıkları yenilikçi teknolojiler arasında; bulut teknolojileri, yapay zekâ, veri analitiği, dijital dönüşüm ve siber güvenlik çalışmaları ön plana çıkıyor.
Çeşitli kriterler ile oluşturulan En Etkin 50 Teknoloji Lideri listesinde yer alan yöneticilerin yüzde 30’u yüksek lisans derecesine sahip. Söz konusu liderlerin yüzde 20’si ODTÜ ve İTÜ mezunu iken, bu üniversiteleri yüzde 12 ile Boğaziçi Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi takip ediyor. En Etkin 50 Teknoloji Lideri’nin yüzde 50’si, ortalama yedi yıl ve üzeri üst düzey yöneticilik tecrübesine sahip.
Teknoloji Liderleri Zirvesi hakkında daha detaylı bilgi için www.teknolojiliderlerizirvesi.com.tr adresi ziyaret edilebilir.
Alfabetik sıraya göre En Etkin 50 Teknoloji Lideri
İSİM FİRMA
Abdurrahman Kılınç DeFacto
Ahmet Reha Argaç Borusan Lojistik
Alexey Shevenkov Hepsiburada
Ali İnal Enerjisa Üretim
Arif Emre Ünal Arzum
Aykut Yılmaz Securitas
Ayşegül Arıcan Şeker Vodafone Türkiye
Barış Erdim Toyota
Barış Fındık Pegasus
Bayram Tuzcu Ziraat Teknoloji
Berke Menekli BSH Ev Aletleri
Bilal Genç A101
Cihan Yıldız Boyner Büyük Mağazacılık
Ege Örer AXA Sigorta
Engin Kavas Aydem Enerji
Erman Karaca TFI Tab Gıda Yatırımları
Dr. Erol Özgüner İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Ersel Karsal Yıldırım Holding
Evren Ayorak Allianz Türkiye
Fahri Öbek Türkiye Finans Katılım Bankası
Ferkan Merdan Vakıfbank
Fulya Bıçak Muştu Zorlu Enerji Grubu
Gökay Burak Akkuş Aras Kargo
Gökhan Gökçay Akbank
Dr. Gökhan Özdinç Yapı Kredi
Gül Erol Yıldız Holding
Hayriye Karadeniz Ford Otosan
Hilmi Koçak Eczacıbaşı Topluluğu
İlker Kuruöz Garanti BBVA
Dr. Kerem Kızıltunç Türk Hava Yolları
Kerim Tatlıcı Migros Ticaret
Koray Kurt Abdi İbrahim
Korhan Kuyu Anadolu Sigorta
M. Gökhan Yoluaçık Borusan Otomotiv Grubu
Mehmet Fırat Enerjisa Enerji
Murat Özkan Anadolu Efes
Nihat Bayız Arçelik
Oğuzhan Yıldız Kalyon Holding
Okay Yıldırım QNB Finansbank
Orkun Soylu Evyap
Ömer Hakan Kutlu Vestel
Sabri Gökmenler Türkiye İş Bankası
Serkan Demir Alarko Holding
Serkant Paker Anadolu Grubu
Sinan Özkan Cengiz Holding
Şirin Aktaş Edenred
Taha Yücel Aselsan
Wouter Meijs ING Türkiye
Yusuf Kıraç Uzay Ajansı
Zeynep Gül Koca Mercedes-Benz Türk