Teknoloji liderleri yapay zekayı ve akıllı şehirleri tartışacak

16 May 2024 17:23 - Güncelleme : 16 May 2024 17:25

DataExpert’in katkıları ve BMI Business School’un organizasyonu ile 21 Mayıs’ta gerçekleştirilecek etkinlikte global mega trendlerin şirket stratejilerine etkileri, Türkiye’de üretilen teknolojilerin global pazardaki yeri, sürdürülebilir dijital dönüşüm, yapay zekâ ve akıllı şehirler konuşulacak.

Teknoloji Liderleri Zirvesi, QNB Finansbank, İş Bankası, Kalyon PV, Vestel ve TOM Bank’ın ana sponsorluğunda, DataExpert’in katkıları ve BMI Business School’un organizasyonu ile 21 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. İş dünyasının bugünü ve geleceğinin “Re-Innovating In the Age Of AI” temasıyla tartışılacağı etkinlik, Mandarin Oriental Bosphorus-İstanbul’da misafirlerini ağırlayacak. Zirve, aynı zamanda En Etkin 50 Teknoloji Lideri’nin ödül törenine ikinci kez ev sahipliği de yapacak.

Gündem yapay zekanın işlere katkısı

Şirketlerde teknoloji, yapay zeka ve dayanıklılığın öneminin ele alınacağı Teknoloji Liderleri Zirvesi’nde, Türk teknolojisinin global pazarlardaki yerinin yanı sıra global trendlerin şirketlerin teknoloji stratejilerine ve yatırımlarına etkisi tartışılacak. Etkinlikte, CIO’ların gözünden dijital dönüşümün sürdürülebilirliği ve yapay zekâ teknolojilerinin kullanımı gibi konular da masaya yatırılacak.

Akıllı şehirler de AI ile şekillenecek

Günümüzde yerel yönetimlerin gündeminde yer alan ‘akıllı şehirler’ de yapay zekanın dokunacağı alanların başında geliyor. Bu kapsamda Dünya Ekonomik Forumu (WEF) için de birçok şehrin raporunu yöneten ve katkıda bulunan PwC’nin şehirler ve yerel yönetimler alanında global lideri Hazem Galal da zirvede bulunacak. Akıllı şehirler de dahil olmak üzere şehirlerin, yerel yönetim birimlerine strateji oluşturma ve uygulama konusunda uzmanlığa sahip olan Hazem Galal, akıllı şehir uygulamaları ve yapay zekaya dair katılımcılara küresel bir perspektif sunacak.

Yeşil enerjide yüksek teknoloji ve AR-GE’nin önemi

Teknoloji Liderleri Zirvesi’nin bu yılki farklı panellerinde 20’nin üstünde üst düzey konuşmacı yer alacak. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, açılış konuşmasını yapacağı etkinlikte yapay zeka çağında yeşil ve dijital dönüşüm odağında görüşlerini paylaşacak. Vestel CEO'su Ergün Güler ‘Mobilite’ konusunda, Kalyon PV CEO’su Ersan Tüfekçi ise ‘Yenilenebilir Enerjide Yüksek Teknoloji ve Ar-Ge’nin Önemi’ başlığında görüşlerini aktaracak.

Etkinlikte yer alacak isimlerden bazıları şöyle: Hepsiburada CTO’su Alexey Shevenkov, Zorlu Enerji Ticaret Genel Müdürü İnanç Salman, Kontrolmatik Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, Google Cloud Ülke Kanal Lideri Dr. Serhan Yılmaz, BCG Yönetici Direktör & Partneri Roberto Ventura, KP Law Yönetici Ortağı Av. Onur Küçük, Securitas Bilgi Teknolojileri Ülke Yöneticisi Aykut Yılmaz, QNB Finansbank GMY Derya Düner ve Global IT Bulut Mühendisliği Direktörü Burak Akusta.

Teknoloji liderleri hangi alanlara yatırım yapıyor

Teknoloji Liderleri Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen En Etkin 50 Teknoloji Lideri Araştırması’na katılan teknoloji liderlerinin son bir yılda yatırım yaptıkları yenilikçi teknolojiler arasında; bulut teknolojileri, yapay zekâ, veri analitiği, dijital dönüşüm ve siber güvenlik çalışmaları ön plana çıkıyor.

Çeşitli kriterler ile oluşturulan En Etkin 50 Teknoloji Lideri listesinde yer alan yöneticilerin yüzde 30’u yüksek lisans derecesine sahip. Söz konusu liderlerin yüzde 20’si ODTÜ ve İTÜ mezunu iken, bu üniversiteleri yüzde 12 ile Boğaziçi Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi takip ediyor. En Etkin 50 Teknoloji Lideri’nin yüzde 50’si, ortalama yedi yıl ve üzeri üst düzey yöneticilik tecrübesine sahip.

Teknoloji Liderleri Zirvesi hakkında daha detaylı bilgi için www.teknolojiliderlerizirvesi.com.tr adresi ziyaret edilebilir.

Alfabetik sıraya göre En Etkin 50 Teknoloji Lideri

İSİM FİRMA

Abdurrahman Kılınç DeFacto

Ahmet Reha Argaç Borusan Lojistik

Alexey Shevenkov Hepsiburada

Ali İnal Enerjisa Üretim

Arif Emre Ünal Arzum

Aykut Yılmaz Securitas

Ayşegül Arıcan Şeker Vodafone Türkiye

Barış Erdim Toyota

Barış Fındık Pegasus

Bayram Tuzcu Ziraat Teknoloji

Berke Menekli BSH Ev Aletleri

Bilal Genç A101

Cihan Yıldız Boyner Büyük Mağazacılık

Ege Örer AXA Sigorta

Engin Kavas Aydem Enerji

Erman Karaca TFI Tab Gıda Yatırımları

Dr. Erol Özgüner İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Ersel Karsal Yıldırım Holding

Evren Ayorak Allianz Türkiye

Fahri Öbek Türkiye Finans Katılım Bankası

Ferkan Merdan Vakıfbank

Fulya Bıçak Muştu Zorlu Enerji Grubu

Gökay Burak Akkuş Aras Kargo

Gökhan Gökçay Akbank

Dr. Gökhan Özdinç Yapı Kredi

Gül Erol Yıldız Holding

Hayriye Karadeniz Ford Otosan

Hilmi Koçak Eczacıbaşı Topluluğu

İlker Kuruöz Garanti BBVA

Dr. Kerem Kızıltunç Türk Hava Yolları

Kerim Tatlıcı Migros Ticaret

Koray Kurt Abdi İbrahim

Korhan Kuyu Anadolu Sigorta

M. Gökhan Yoluaçık Borusan Otomotiv Grubu

Mehmet Fırat Enerjisa Enerji

Murat Özkan Anadolu Efes

Nihat Bayız Arçelik

Oğuzhan Yıldız Kalyon Holding

Okay Yıldırım QNB Finansbank

Orkun Soylu Evyap

Ömer Hakan Kutlu Vestel

Sabri Gökmenler Türkiye İş Bankası

Serkan Demir Alarko Holding

Serkant Paker Anadolu Grubu

Sinan Özkan Cengiz Holding

Şirin Aktaş Edenred

Taha Yücel Aselsan

Wouter Meijs ING Türkiye

Yusuf Kıraç Uzay Ajansı

Zeynep Gül Koca Mercedes-Benz Türk