Teknopark ve Ar-Ge şirketlerine vergi avantajında son çağrı

Bu yükümlülüğü girişimcilik ekosistemini büyütme fırsatı olarak değerlendiren Letven Capital, akılcı yatırım platformları ve tematik fonlar aracılığıyla sermayenin, Türkiye’nin geleceğine yön verecek yenilikçi girişimlere aktarılmasına yönelik stratejik adımlar atıyor. Geliştirdiği çözümler sayesinde yatırım bilinçli şekilde yönetilirken, şirketler hem vergi avantajlarını koruyacak hem de Türkiye’nin teknoloji odaklı ekonomik dönüşümüne katkı sunacak.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde faaliyet gösteren ve Ar-Ge, tasarım harcamaları yapan şirketlere sağlanan vergi istisnasında kritik döneme girildi. 4691 sayılı Kanun kapsamında kurumlar vergisi istisnasından yararlanan Teknopark şirketleri ve 5746 sayılı Kanun çerçevesinde Ar-Ge ve tasarım indirimlerinden faydalanan şirketlerin, yasal fon ayırma ve yatırım yapma yükümlülüklerinde geri sayım başladı. Bir yandan mali yükü azaltarak inovasyonu destekleyen diğer taraftan da girişimlere kaynak aktarılmasını sağlayan düzenleme kapsamında, yüzde 3’lük yatırım yükümlülüğünde süre 31 Aralık 2025’te sona erecek.

“Yükümlülükten doğan fırsatla Türkiye’nin geleceğine ortak olun”

Türkiye’de Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla yürürlüğe konulan düzenlemenin girişim ekosisteminin büyümesine kapı açtığına dikkat çeken Letven Capital Genel Müdürü Kamil Kılıç, “Bu yükümlülüğü yerine getirirken girişim evrenine sağlanacak sermaye girişi, Türkiye ekonomisine ciddi bir katkı sağlayacak. Önümüzdeki bu kısa zamanda zorunluluğu yerine getirmek için bilinçsiz bir yatırım yapmak yerine geleceği şekillendirecek, ölçülebilir metriklere sahip girişimlere yatırım önceliklendirilmeli. Bu yolla girişimlere yapılacak sermaye desteği, Türkiye’nin daha fazla unicorn çıkarmasında yolu kısaltabilir. Letven Capital olarak yükümlülükten doğan fırsatla herkesi Türkiye’nin geleceğine ortak olmaya davet ediyoruz” dedi.



1 Ocak 2022’den itibaren yürürlükte olan ve 16 Aralık 2023’te güncellenen düzenlemeyle Teknopark şirketleri ve Ar-Ge merkezleri, vergi istisnasından faydalanacakları kısmın en az yüzde 3’lük bölümünü yatırıma yönlendirmek zorunda. Türkiye’de yerli girişimlere sermaye sağlamak amacıyla kurulmuş GSYF (Girişim Sermayesi Yatırım Fonları) payları, GSYO (Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları) veya kuluçka merkezlerinde yer alan girişimler yatırım yapılacak alanlar olarak belirlenmiş durumda.

Doğru yatırım için profesyonel destek

Bu stratejik düzenlemenin yenilikçiliğin kendi kaynaklarıyla gelişmesini sağladığını vurgulayan Kılıç, “Letven Capital olarak bugüne kadar finanse ettiğimiz girişimlerle 6 milyar liralık fon büyüklüğüne ulaştık. Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek tarım teknolojilerinden yapay zekaya, savunmadan yeşil dönüşüme uzanan bir portföyümüz var. TARS, MİLRES, CODE, PREO ve GENIUS gibi tematik fonlarımızla şirketlerin bu yükümlülüğü yerine getirirken nitelikli yatırım fırsatlarına erişmesini sağlıyoruz. Diğer taraftan güven ve getiri konusunda da GSYF’ler önemli fırsatlar taşıyor. Gelecekte yüksek getiri vaat eden şirketlere odaklanarak alternatif bir yatırım sunuyor. Daha da önemlisi SPK düzenlemeleri ve gözetimi altında oldukları için güvenli bir yatırım enstrümanıdır” ifadelerini kullandı.



Letven Capital, yükümlüğünü fonlarında değerlendiren tüm şirketlere Ar-Ge & İnovasyon Danışmanı ve Weaddwise Kurucu Ortağı Kaan Memişoğlu’ndan ücretsiz danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Bu sayede yatırımı doğru fonlara yönlendirme, Ar-Ge projelerini yatırım stratejileriyle entegre etme, yenilikçi ürün ve hizmetlerde sürdürülebilir büyüme planları geliştirme gibi konularda profesyonel destek sağlıyor.

Girişim ekosistemine yüksek katma değer sağlıyor

Yükümlülükleri yerine getirmeyen şirketler, mevzuat kapsamında ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor. Mevzuata göre, yükümlülüğünü zamanında yerine getirmeyen firmaların beyan ettikleri indirim veya kazanç istisnası tutarlarının yüzde 20’si iptal ediliyor ve ek tarhiyat uygulanabiliyor. Ayrıca, düzenlemelerden haberdar olmayan şirketlerin yeni oranları dikkate almaması da önemli bir risk oluşturuyor. Letven Capital hem farkındalık oluşturmak hem de girişim ekosistemine katkı sağlamak amacıyla yatırım yükümlülüğü bulunan şirketlere mevzuat ve yatırım danışmanlığı konusunda hizmet sunuyor. “Fon ayırma ve yatırım yükümlülüklerini verimli şekilde kullanabilmeleri için her şirketin alanına özel platform oluşturduk” diyen Kılıç, “Doğru yatırım hem şirketlere hem de girişimcilik ekosistemine yüksek katma değer sağlayacak. Amacımız girişim ekosisteminini büyütmek” diye konuştu.



Letven Capital ayrıca ihtiyaca ve yatırım hedeflerine göre yönlendirme yaparak potansiyel yatırımcılara yönelik kurumsal fon yönetimi, tematik GSYF stratejisi belirleme ve fon kurma konularında sürdürülebilir yatırım yönetimi modeli de geliştiriyor.

Bilgilendirme webinarı 20 Kasım’da

Letven Capital bu zorunluluğun Türkiye için fırsata dönüşmesinde bir farkındalık oluşturmak üzere bir webinar da düzenliyor. Letven Capital’in bağlı ortaklığı kitle fonlama platformu Ecofolio’nun CEO’su Dr. Melek Demiray ile Yeminli Mali Müşavir Sinan Gezen’in birlikte gerçekleştireceği canlı yayında, Ar-Ge, Teknopark ve Tasarım Merkezi yöneticilerine yönelik özel bir bilgilendirme yapılacak. Yayında fon ayırma yükümlülüğünün hukuki çerçevesi, 2025 beyannamesi öncesinde yapılması gereken işlemler, GSYF yatırımlarında dikkat edilmesi gereken noktalar, kitle fonlama yoluyla yatırım yapmanın sunduğu yeni olanaklar ele alınacak. 20 Kasım 2025’te yayınlanacak webinar’a izleyiciler olarak ücretsiz olarak katılım sağlayabilecek.