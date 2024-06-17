Tekstil ve turizmin dev holdingi abla-kardeş kavgası yüzünden çöküşte

17 Haziran 2024 15:28 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 15:27

Abla-kardeş kavgası Kervansaray Holding’i çöküşe sürükledi.

Holdingin ikinci kuşak temsilcilerinden Zeynep Tümer ve kardeşi Selim Sayılgan arasındaki mücadele devam ediyor.

Aile üyeleri arasında yaşanan kavga, bir dönemin tekstil ve turizm devi olan Kervansaray Holding'de skandalları da beraberinde getirdi.

Halk TV özel haberine göre, İstinaf, holdingin veliahdına verilen 19 yıllık hapis cezasını onadı.

Bursalı Ertan Sayılgan’ın temelini attığı Kervansaray 1990’lı yıllarda hızla yükselmişti.

Şirketin tekstil sektöründe başlayan yatırımları turizmle güçlendi.

10’u aşkın Kervansaray oteli sektörde güçlü duruşunu sürdürdü.

ABLA KARDEŞ KAVGASI HOLDİNGİ BİTİRDİ

Zamanla aile üyeleri arasında anlaşmazlıklar baş gösterdi.

Holdingin ikinci kuşak temsilcilerinden Zeynep Tümer “Şirketin içini boşaltıyor” diyerek kardeşi Selim Sayılgan’ı suçladı.

Selim Sayılgan, şirket varlıklarını kendi lehine azaltmakla suçlandı. 6 otelin, Sayılgan’ın kontrolündeki International Kervansaray ile yaptığı kiralama sözleşmesinde sahtecilik yaptığı iddia edildi.

Baba Ertan Sayılgan’ın vefatı sonrası tartışmalar büyüdü skandallar ortaya çıktı.

Arından üç kişiye hapis cezası çıktı. Selim Sayılgan, Ankara’daki bir noterde başkatip olarak görev yapan Hasan Tokmak ve kendisini MİT mensubu olarak tanıtan Hüseyin Kara'ya hapis cezası çıktı.

Zeynep Tümer, kardeşi Selim Sayılgan’a karşı açtığı ve Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada istinaf, Sayılgan’a üç ayrı suçtan verilen 19 yıllık hapis cezasının yerinde olduğuna hükmetti.

Yapılan yargılama sonrası Noter Başkâtibi Hasan Tokmak, rüşvet almak ve resmi evrakta sahtecilik yapma suçundan toplam 10 yıl 11 ay hapis cezası aldı. Hüseyin Kara iki ayrı suçtan 8 yıl hapis cezası alırken, Selim Sayılgan ise üç ayrı suçtan 19 yıl hapis cezası aldı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi, 13 Haziran tarihli kararı ile, ilk derece mahkemesinin verdiği tüm sanıklar yönündeki kararı onadı.