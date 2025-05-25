Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

'Telefonum çekmiyor' dönemi tarihe karışacak!

Özellikle yaşanan deprem felaketlerinden sonra çekmeyen telefonlar gündemi meşgul etmişti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, mobil haberleşme hizmetlerinin kalitesini artırmak ve kullanıcı şikayetlerini azaltmak amacıyla oldukça kapsamlı bir saha ölçüm ağı kurma sürecine giriyor

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
'Telefonum çekmiyor' dönemi tarihe karışacak!
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
25.05.2025
saat ikonu 09:13
|
GÜNCELLEME:
25.05.2025
saat ikonu 09:15

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), mobil elektronik haberleşme şebekelerinde kapsama alanı ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla kapsamlı bir saha ölçüm ağı kuruyor. Yapılacak ölçümlerle, telefon şebekesinin çekmediği bölgeler tespit edilerek, hizmette yetersiz kalan operatörlere cezai yaptırımlar uygulanacak.

Yeni uygulama kapsamında ölçümler; kent merkezlerinin yanı sıra kırsal bölgeler, ören yerleri, organize sanayi bölgeleri, tüneller, karayolları ve demiryolları gibi alanlarda gerçekleştirilecek. Böylece kapsama alanı sorunu yaşayan tüm bölgelerde gerçek zamanlı verilerle operatörlerin performansı belirlenecek.

Vatandaşlardan gelen şebeke çekmeme şikâyetlerini dikkate alan BTK, konuya ilişkin hızla harekete geçerek bir taslak yönetmelik hazırladı. Yönetmelik kapsamında özel şirketlere, mobil haberleşme şebekelerinde kapsama ve hizmet kalitesi ölçümü yapma yetkisi verilecek.

'Telefonum çekmiyor' dönemi tarihe karışacak!

HİZMET KALİTESİ KIYASLANACAK

Düzenleme kapsamında mobil operatörlerin şebeke performansının ölçümünde görev almak isteyen şirketler BTK'ya saha ölçüm yetki belgesi için başvuracak. Başvuru yapacak şirketlerin envanterinde asgari olarak tüm mobil şebeke işletmecilerinin kapsama ve hizmet kalitesi seviyelerini aynı anda belirlemeye yarayacak kıyaslama test düzeneği ve tarayıcı cihaz bulunması gerekecek.

Ayrıca uygulama üzerinden hız testi yapmak üzere güncel mobil elektronik haberleşme teknolojileri ile uyumlu telefon seti de bulundurulacak. Şartları yerine getiren firmalar için 5 yıl geçerli olacak yetki belgesi düzenlenecek. Şirketlerde görev yapacak personele BTK tarafından eğitimler verilecek, eğitim sonunda başarılı olan kursiyerlere sertifika verilerek bu alanda çalışmalarına imkân tanınacak.

'Telefonum çekmiyor' dönemi tarihe karışacak!

SAHA ÖLÇÜMLERİ YAPILACAK

Saha ölçümleri sadece kent merkezlerinde değil kırsal yerler, ören yerleri, organize sanayi bölgeleri, tünel, yol, demiryolu gibi alanlarda da yapılacak. Hareket halindeki saha ölçümlerinde, trafik kuralları ve yol koşulları nedeniyle aksine bir zorunluluk olmadıkça araç hızı şehir içi için ortalama 20-50 km/saat, şehirler arası için ortalama 80-120 km/saat olacak. Bu hızda seyahat eden araçlarda telefon çekip çekmediği kontrol edilecek.

Gerekli kriterleri sağlayamayan ve telefonu çekmediği için mağdur edilen vatandaşların haklarını gözetecek olan kurum, operatörlere bir önceki yılın satış gelirinin binde 2'si oranında ceza kesebilecek. Saha ölçümünde hata yapıldığının tespiti halinde ise şirketlere yetki belgesi bedelinin 20 katı tutarında ceza uygulanacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Üniversiteli kurbanlıklar kapışılıyor!
Güncel altın fiyatları ve dolar kuru bugün ne kadar? İşte 25 Mayıs piyasalarda son durum
ETİKETLER
#Kırmızı Toplum
#opec
#operatör
#Yeşilçam filmi
#Gsm Operatörleri
#Gsm Operatörleri
#Telefon Patlaması
#Telefon Bağımlılığı
#telefon çekmemesi
#telefon operatörü
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.