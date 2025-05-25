'Telefonum çekmiyor' dönemi tarihe karışacak!

Özellikle yaşanan deprem felaketlerinden sonra çekmeyen telefonlar gündemi meşgul etmişti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, mobil haberleşme hizmetlerinin kalitesini artırmak ve kullanıcı şikayetlerini azaltmak amacıyla oldukça kapsamlı bir saha ölçüm ağı kurma sürecine giriyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), mobil elektronik haberleşme şebekelerinde kapsama alanı ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla kapsamlı bir saha ölçüm ağı kuruyor. Yapılacak ölçümlerle, telefon şebekesinin çekmediği bölgeler tespit edilerek, hizmette yetersiz kalan operatörlere cezai yaptırımlar uygulanacak.

Yeni uygulama kapsamında ölçümler; kent merkezlerinin yanı sıra kırsal bölgeler, ören yerleri, organize sanayi bölgeleri, tüneller, karayolları ve demiryolları gibi alanlarda gerçekleştirilecek. Böylece kapsama alanı sorunu yaşayan tüm bölgelerde gerçek zamanlı verilerle operatörlerin performansı belirlenecek.

Vatandaşlardan gelen şebeke çekmeme şikâyetlerini dikkate alan BTK, konuya ilişkin hızla harekete geçerek bir taslak yönetmelik hazırladı. Yönetmelik kapsamında özel şirketlere, mobil haberleşme şebekelerinde kapsama ve hizmet kalitesi ölçümü yapma yetkisi verilecek.

HİZMET KALİTESİ KIYASLANACAK

Düzenleme kapsamında mobil operatörlerin şebeke performansının ölçümünde görev almak isteyen şirketler BTK'ya saha ölçüm yetki belgesi için başvuracak. Başvuru yapacak şirketlerin envanterinde asgari olarak tüm mobil şebeke işletmecilerinin kapsama ve hizmet kalitesi seviyelerini aynı anda belirlemeye yarayacak kıyaslama test düzeneği ve tarayıcı cihaz bulunması gerekecek.

Ayrıca uygulama üzerinden hız testi yapmak üzere güncel mobil elektronik haberleşme teknolojileri ile uyumlu telefon seti de bulundurulacak. Şartları yerine getiren firmalar için 5 yıl geçerli olacak yetki belgesi düzenlenecek. Şirketlerde görev yapacak personele BTK tarafından eğitimler verilecek, eğitim sonunda başarılı olan kursiyerlere sertifika verilerek bu alanda çalışmalarına imkân tanınacak.

SAHA ÖLÇÜMLERİ YAPILACAK

Saha ölçümleri sadece kent merkezlerinde değil kırsal yerler, ören yerleri, organize sanayi bölgeleri, tünel, yol, demiryolu gibi alanlarda da yapılacak. Hareket halindeki saha ölçümlerinde, trafik kuralları ve yol koşulları nedeniyle aksine bir zorunluluk olmadıkça araç hızı şehir içi için ortalama 20-50 km/saat, şehirler arası için ortalama 80-120 km/saat olacak. Bu hızda seyahat eden araçlarda telefon çekip çekmediği kontrol edilecek.

Gerekli kriterleri sağlayamayan ve telefonu çekmediği için mağdur edilen vatandaşların haklarını gözetecek olan kurum, operatörlere bir önceki yılın satış gelirinin binde 2'si oranında ceza kesebilecek. Saha ölçümünde hata yapıldığının tespiti halinde ise şirketlere yetki belgesi bedelinin 20 katı tutarında ceza uygulanacak.