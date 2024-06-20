Temmuz’da kıdem tazminatı tavanı yeniden hesaplanacak! Son tablo netleşti

20 Haziran 2024 10:13 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 10:12

Ekonominin haziran ayı karnesi belli oldu, tüketici güveninde fren

Ekonominin haziran ayı karnesi belli oldu, tüketici güveninde fren

İngiltere maçının ardından söyledikleri gündem olan Dusan Tadic özür diledi

İngiltere maçının ardından söyledikleri gündem olan Dusan Tadic özür diledi

Kıdem tazminatı tavanına enflasyon ayarı çekilecek. Çalışan ve memur maaş zamları kıdem tazminatı tavan ücretini değiştirecek.

Tazminat hakkıyla işten ayrılacak veya emeklilik şartlarını tamamlayan çalışanları ilgilendiren kıdem tazminatında tavan değişiyor. Temmuz’da kıdem tazminatı tavanı da yeniden hesaplanacak.

TEMMUZ'DA KIDEM TAZMİNATI TAVANI DEĞİŞECEK

Milyonlar temmuz ayındaki zam dönemine odaklandı.

Emekliler ve memurlar için zam mesaisi temmuzda bitecek.

Maaş zammıyla da kıdem tazminatı tavanı da yeniden hesaplanacak.

TAVAN VE TABAN RAKAMLAR ORTAYA ÇIKTI

Ocak 2024'te 35.057 TL olarak belirlenen kıdem tazminatı tavanı temmuz zammıyla değişecek.

Kıdem tazminatı tavanının ne kadar olacağı merak ediliyor.

3 Temmuz'da gelecek Haziran ayı TÜFE verilerinin ardından 6 aylık memur enflasyon farkı kesinleşecek.

6 aylık enflasyon tahminlerinde memur maaş zam oranının yüzde 20,35 olacağı tahmin edildi.

2024 KIDEM TAZMİNATI TAVANI ÜCRETİ KAÇ OLACAK?

Bu kapsamda ocak ayında brüt 35.057 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı tavan ücretinin Temmuz ayında 42.191 TL olması bekleniyor.

Kıdem tazminatı taban ücreti de asgari ücret zammına bağlı değişiyor.

Merkez Bankası verilerine göre 6 aylık enflasyonun %25,81 olması bekleniyor.

Bu oran gerçekleşirse 20.002 TL olan kıdem tazminatı taban ücretinin 25.164 TL’ye çıkması öngörüldü.