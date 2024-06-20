İngiltere maçının ardından söyledikleri gündem olan Dusan Tadic özür diledi

20 Haziran 2024 09:58 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 10:00

Sırbistan Milli Takımı ile EURO 2024'te mücadele eden Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic, İngiltere ile oynanan ve 1-0 kaybedilen ilk maçın ardından hocasına yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

"DUSAN TADİC ÖZÜR DİLEDİ"

Sırbistan Futbol Federasyonu, Tadic'in söyledikleri için özür dilediğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Augsburg'daki takım otelinde antrenörler ve oyuncular arasında bir konuşma gerçekleşti. Sorumluluklar tartışıldı. Dusan Tadic de İngiltere maçından sonra yaptığı düşüncesiz açıklamalar için özür diledi. Şimdi bir sonraki maça hazırlanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

NE DEMİŞTİ?

İngiltere karşısında 1-0 kaybedilen maçın 61. dakikasında Mitrovic'in yerine oyuna giren Dusan Tadic, maç sonu Sırbistan Teknik Direktörü Dragan Stojkovic'i hedef alarak dikkatleri üzerine çekmişti.

"BEN TAKIM KAPTANI VE EN İYİ OYUNCUYUM, İLK 11'DE BAŞLAMALIYIM"

Tadic, "Ben oyunda olsaydım İngilizlere daha fazla sorun çıkarabilirdik. Bu boşluklarla iki gol atabilirdim. Ben takım kaptanıyım ve en iyi oyuncuyum. İlk 11'de başlamalıyım" ifadelerini kullanmıştı.

56 MAÇTA 16 GOL-16 ASİST

2023-2024 sezonu başında Hollanda devi Ajax'tan bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Dusan Tadic, sarı-lacivertli formayla 56 maça çıktı ve bu maçlarda 16 gol atıp 16 da asist yaptı.

Tadic bu sezon oynadığı etkili futbolla büyük beğeni toplamış ve milli takıma seçilerek EURO 2024'e katılmayı başarmıştı.