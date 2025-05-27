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 | Bengü Sarıkuş

Temu beklentiyi karşılayamadı!

Çinli e-ticaret devi Temu, beklentileri karşılayamadı ve Wall Street'in ilk çeyrek gelir tahminlerinin gerisinde kaldı. Alışveriş konusunda yeni müşteri deneyimleri sunan Temu, son çeyrekte yatırımlarını güçlendireceği mesajını verdi.

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Temu beklentiyi karşılayamadı!
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 16:42
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 16:42

Çinli e-ticaret şirketi PDD Holdings, yerel platformu Pinduoduo'nun zayıf tüketici talebiyle karşı karşıya kalması ve uluslararası işletmesi Temu'nun belirsiz küresel ticaret politikalarından etkilenmesi nedeniyle Wall Street'in ilk çeyrek gelir tahminlerini yakalayamadı.

Temu beklentiyi karşılayamadı!

PDD Holdings, zayıflayan yerel tüketici talebi ve uluslararası pazardaki belirsizliklerin etkisiyle, 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarında Wall Street beklentilerini karşılayamadı.

PDD 31 Mart'ta sona eren çeyrek için 95,67 milyar yuan (13,30 milyar USD) gelir bildirirken, analistlerin ortalama tahmini 102,51 milyar yuanın gerisinde kaldı.

PDD'nin net geliri bir önceki yıl 28 milyar yuan iken bu çeyrekte %47 düşüşle 14,74 milyar yuana geriledi.

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#Temu Türkiye
#Temu
#temu alışveriş
#Ekonomi
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