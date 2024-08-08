Temu'da satılan elbisenin Türkiye fiyatı şoke etti! Sosyal medya aradaki uçurumu konuşuyor

08 Ağustos 2024 16:20 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 16:57

Yurt içinde artan fiyatlar vatandaşı daha ucuz alışveriş yapabilecekleri uygulamalara yöneltti. Aliexpress'ten sonra şimdi de Çinli e-ticaret alışveriş sitesi Temu ünlendi.

Vatandaşlar elektronikten kıyafete, kozmetikten iç giyime kadar birçok ürünü neredeyse 6 kat daha ucuza satın alabiliyor. Hal böyle olunca vatandaşlar da kısa süre içinde Temu'dan binlerce liralık alışveriş yaptı. Site bir anda Türkiye'de en popüler telefon uygulaması haline geldi.

TEMU'DA 300 LİRA, TÜRKİYE'DE 1899

Sosyal medyada paylaşılan iki fotoğraf gündeme oturdu. Temu'da satılan elbise 300 lirayken, aynı elbisenin Türkiye'de popüler bir sitedeki fiyatının 1899 lira olduğu görüldü. Türkiye'de 6 kat pahalı satılan elbise sosyal medyanın gündemine oturdu.