Temu'nun Türkiye ofisine baskın! Bilgisayarlara el konuldu

İstanbul
Çin merkezli e-ticaret platformu Temu'nun Türkiye'deki ofisine Rekabet Kurumu tarafından baskın düzenlendiği öne sürüldü.
Reuters’ın aktardığına göre, operasyonun gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadığı, basın sırasında çok sayıda bilgisayara el konulduğu bildirildi.
Öte yandan Avrupa Birliği (AB) rekabet denetçileri, geçtğimiz günlerde e-ticaret platformu Temu’nun Dublin’deki Avrupa merkezine baskın düzenlemişti. Platformun Pekin’den haksız sübvansiyon alıp almadığına ilişkin şüpheler üzerine geçtiğimiz hafta bazı denetimler gerçekleştirildiğini belirtiyor.