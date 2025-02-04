Temu’ya büyük şok! Milyarlarca dolar buhar oldu

04 Şubat 2025 09:12 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 09:16

ABD, yeni gümrük düzenlemesiyle Çin’den gelen ucuz ürünlere ek vergi getiriyor ve “de minimis” muafiyetini kaldırıyor. Bu değişiklik, Temu ve Shein gibi popüler alışveriş platformlarını zora sokarken, ABD’li tüketiciler için fiyat artışlarına yol açabilir.

ABD'de alışveriş alışkanlıklarını değiştiren Temu ve Shein gibi Çin merkezli alışveriş platformlarına kötü haber! Eski Başkan Donald Trump'ın açıkladığı yeni gümrük vergileri, bu platformların ABD pazarındaki fiyatlarını artırabilir.

YÜZDE 25'E VARAN VERGİ ARTIŞI

4 Şubat’ta yürürlüğe girecek olan yeni kararname, Kanada ve Meksika’dan gelen birçok ithal ürüne %25, Çin’den gelenlere ise %10 ek gümrük vergisi getiriyor. Ancak asıl büyük değişiklik, yıllardır uygulanan "de minimis" kuralının kaldırılması olacak.

Bu kural, değeri 800 doların altındaki paketlerin doğrudan ABD’ye girmesine ve ek vergiye tabi olmadan tüketicilere ulaşmasına olanak sağlıyordu. Özellikle Temu, Shein ve TikTok gibi platformlar bu avantajdan faydalanarak milyonlarca ürünü ABD’li müşterilere uygun fiyatlarla ulaştırıyordu. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte artık bu muafiyet kalkacak ve ürünler daha sıkı bir gümrük denetimine tabi tutulacak.

TEMU'NUN DEĞERİ 9 MİLYAR DOLAR DÜŞTÜ!

Bu gelişmelerin ardından, Temu’nun sahibi PDD Holdings’in ABD borsasında işlem gören hisseleri pazartesi günü %6 düşerek şirketin piyasa değerinden 9 milyar dolar silindi. Shein ise özel bir şirket olduğu için borsadaki etkisi doğrudan görülmese de benzer zorluklarla karşı karşıya.

AMAZON VE WALMART DA ETKİLENEBİLİR

Bu değişiklikler yalnızca Çin merkezli platformları değil, Amazon, Walmart ve eBay gibi ABD merkezli dev alışveriş sitelerini de etkileyecek. Çünkü bu platformlarda da Çin’den doğrudan müşterilere gönderilen düşük fiyatlı ürünler bulunuyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, bu tür siparişler de daha fazla maliyetle karşılaşabilir.

UYUŞTURUCU VE SAHTE ÜRÜNLE MÜCADELE GEREKÇESİ

Trump yönetimi ve önceki Başkan Joe Biden, bu vergi değişikliklerinin sadece ekonomik nedenlere dayanmadığını, aynı zamanda ABD’ye kaçak yollarla sokulan fentanil gibi tehlikeli uyuşturucuların önüne geçmek için yapıldığını belirtiyor. ABD gümrük yetkilileri, Çin’den gelen milyonlarca küçük paketin denetlenmesinin zor olduğunu ve uyuşturucu kartellerinin bu boşluktan faydalandığını söylüyor.

FİYATLAR ARTACAK MI?

Yeni düzenlemeyle birlikte, Temu ve Shein gibi platformlardan sipariş veren ABD'li müşteriler için fiyatların artması bekleniyor. Çünkü şirketler artık ithalat vergileri ve gümrük işlemleri için ek maliyetleri karşılamak zorunda kalacak. Bu da milyonlarca Amerikalının ucuz ürünlere ulaşmasını zorlaştırabilir.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

ABD, 2016 yılında "de minimis" sınırını 200 dolardan 800 dolara çıkarmıştı. Ancak artan ithalat hacmi ve kaçakçılık sorunları nedeniyle bu muafiyetin kaldırılması artık kaçınılmaz hale geldi. ABD Gümrük ve Sınır Koruma yetkilileri, yeni sistemin işleyişinin zamanla oturacağını ve gelişmiş otomasyon sistemleri sayesinde büyük bir aksama yaşanmayacağını savunuyor.