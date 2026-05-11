Tera Yatırım’ın gelirleri ilk çeyrekte 2,5 katına çıktı

Tera Yatırım, büyüme trendini yılın ilk çeyreğinde de sürdürdü. 2026 yılının ilk çeyreğinde şirketin toplam hasılatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 149 oranında artarak 55 milyar 704 milyon liraya ulaşırken, net kârı da yüzde 75 artışla 20,1 milyar oldu.

Tera Yatırım'ın gelirleri ilk çeyrekte 2,5 katına çıktı
11.05.2026
12:00
11.05.2026
12:00

Tera Yatırım, 2026 yılının ilk üç aylık döneminde de gelirlerini ve kârlılığını artırmayı sürdürdü. Tera Yatırım, 2026 yılının ilk çeyreğine ait finansal tablolarını açıkladı. Şirketin KAP’a yaptığı açıklamaya göre ilk çeyrekte toplam hasılatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 149 artarak 55 milyar 704 milyon liraya yükseldi. Bu rakam 2025 yılının aynı döneminde 22 milyar 389 milyon lira olmuştu. Şirketin aynı dönemde net kârı da yüzde 75 artarak 20 milyar 192 milyon lira oldu.

trendini bu yılın ilk 3 ayında da devam ettiren Tera Yatırım’ın toplam varlıkları yüzde 31 artışla 187,8 milyar liraya yükselirken, özkaynakları da yüzde 80 artışla 60,2 milyar lira seviyesine çıktı. Şirketin operasyonel kârlılığını gösteren esas faaliyet kârında da yüksek artış yaşandı. Tera Yatırım, 2026'nın ilk çeyreğinde 12 milyar 178 milyon lira esas faaliyet kârı açıklarken, 2025 yılının aynı döneminde bu rakam 400 milyon 225 bin lira seviyesinde gerçekleşmişti.

HABERİN ÖZETİ

Tera Yatırım’ın gelirleri ilk çeyrekte 2,5 katına çıktı

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Tera Yatırım, 2026 yılının ilk çeyreğinde gelirlerini ve kârlılığını önemli ölçüde artırarak büyüme trendini sürdürdü.
2026 yılının ilk çeyreğinde toplam hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre %149 artarak 55 milyar 704 milyon liraya yükseldi.
Aynı dönemde net kârı %75 artarak 20 milyar 192 milyon lira oldu.
Toplam varlıkları %31 artışla 187,8 milyar liraya, özkaynakları ise %80 artışla 60,2 milyar liraya çıktı.
Esas faaliyet kârı 12 milyar 178 milyon lira olarak gerçekleşti.
Şirket, 2026 yılındaki halka arzlardaki başarısının gelirleri üzerindeki etkili olduğunu belirtti.
Tera Yatırım Genel Kurulu, 28 milyar TL tutarındaki kâr payının bedelsiz pay şeklinde dağıtılması kararını onayladı.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

Sürdürülebilir büyüme

Tera Yatırım Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener, “Şirket olarak geçen yıl yakaladığımız yüksek büyüme performansını bu yıl da sürdürüyoruz. Güçlü bilanço yapısı, ürün çeşitliliği ve disiplinli risk yönetimi üzerine kurulu Tera Yatırım’ı sürdürülebilir büyüme ve karlılığa taşıdık. Tera Yatırım'ın ortaya koyduğu bu sonuçlar, kısa vadeli fırsatların değil uzun vadeli bir kurumsal stratejinin ürünüdür” dedi.

Şirketin ilk üç aylık finansal verilerini değerlendiren Tera Yatırım Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener, “Geçen yıl olduğu gibi bu yılın ilk çeyreğinde de çok ciddi bir bilanço ve özkaynak büyümesi elde ettik. Bu büyümede ilk çeyrekte gerçekleştirdiğimiz halka arzlar ve portföy büyümemiz etkili oldu” dedi.

Halka arz rekoru kırdı

Halka arzlardaki başarının gelirler üzerinde etkili olduğunu anlatan Sarpyener, şunları söyledi: “11 Şubat-4 Mart tarihleri arasında, 22 gün uykusuz kalarak Ata Turizm, Savur GYO, Luxera GYO ve Metropal Kurumsal Hizmetler olmak üzere toplam 4 şirketin halka arzını gerçekleştirdik. Bu, operasyonel hız ve yatırımcı güveni açısından dünya literatürüne girebilecek bir rekordur. Bunun dünyada pek örneği yoktur.”

“Türk ekonomisinin gücüne inanan ve bu inancı yatırıma dönüştüren bir grubuz” diyen Sarpyener, Tera Yatırım olarak sadece içeride değil uluslararası birçok pazara hizmet verdiklerini, böylece önemli bir hizmet ihracı yaptıklarını da belirtti.

28 milyar liralık bedelsiz kâr payı dağıtımı

Öte yandan, şirket tarafından 8 Mayıs 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Tera Yatırım Genel Kurulu, 28 milyar TL tutarındaki kâr payının bedelsiz pay şeklinde dağıtılması kararını onayladı.

