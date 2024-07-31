TESK'ten enflasyon düzeltmesi açıklaması: Adalet ilkesiyle bağdaşmaz

31 Temmuz 2024 17:04 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 17:40

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken yılda iki kez enflasyon düzenlemesi yapılmasını eleştirerek konuyu değerlendirdi.

YILDA BİR KEZ YAPILMALI

Enflasyon düzeltmesi ile esnafa fiktif bir kazanç çıkmış gibi vergi doğacağını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Enflasyon düzeltmesi yılda bir kez yapılmalı ve bu yıl altı aylık yapılacak düzeltme işlemi yıl sonuna ertelenmeli” dedi.

ADALET İLKESİYLE BAĞDAŞMAZ

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, enflasyonun düzeltilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Enflasyon düzeltmesi ile karlı işletmenin karının düşebildiğini, borçlu ve zarardaki işletmeye de kar doğabildiğini ifade eden

Palandöken şunları söyledi:

“Borçlu bir işletmeye sırf enflasyon düzeltmesi yapıldı diye fiktif bir kâr çıkarıp vergi istemek, vergide adalet ilkesiyle bağdaşmaz. Madem az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak, zarardaki bir esnaftan enflasyon düzeltmesi adı altında vergi istemeyi kim nasıl açıklayabilir?

Esnafın ödeyeceği haksız vergi, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, enflasyon düzeltmesi yılda bir kez yapılmalı ve yıl sonuna kadar ertelenmelidir.