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 | İrem Çınar

Tesla'ya "Otopilot" şoku: 243 milyon dolarlık tazminat cezası

ABD’de jüri, 2019 yılında meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği kazada Tesla'nın "otopilot" sürücü destek sistemini yüzde 33 oranında kusurlu buldu. Şirketin 243 milyon dolar tazminat ödemesine hükmedildi. Bu karar, Tesla'nın "otopilot" nedeniyle sorumlu tutulduğu ilk dava olarak tarihe geçti.

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Tesla'ya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 16:19
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 16:19

ABD’nin eyaletinde yaşanan ölümlü kazaya ilişkin görülen davada, tarihinde bir ilke imza atıldı. Miami Federal Mahkemesi jürisi, 2019 yılında gerçekleşen kazada şirketin “otopilot” sürücü destek sisteminin kusurlu olduğuna hükmederek Tesla’nın 243 milyon dolar ödemesine karar verdi.

TESLA, OTOPİLOT DAVASINDA İLK KEZ SUÇLU BULUNDU

Key Largo bölgesinde yaşanan kazada, Tesla'nın otopilot sisteminin yüzde 33 oranında hatalı çalıştığı tespit edilirken, direksiyon başındaki sürücü George McGee’nin dikkatsizliği de göz önüne alındı. Mahkeme McGee’nin telefonuyla meşgul olması nedeniyle kazada yüzde 67 oranında kusurlu olduğuna karar verdi.

Tesla'ya "Otopilot" şoku: 243 milyon dolarlık tazminat cezası

Bu kararla birlikte Tesla, ilk kez otopilot teknolojisinin neden olduğu bir kazada sorumlu bulunmuş oldu. Şirketin hisse senetlerinin bu gelişmeden nasıl etkileneceği ise yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor.

NE OLMUŞTU?

2019 yılında meydana gelen kazada, George McGee'nin kullandığı Tesla aracı, gece gökyüzünü izlemek için yol kenarında duran 22 yaşındaki Naibel Benavides Leon ve erkek arkadaşı Dillon Angulo’ya çarpmıştı. Kazada Leon hayatını kaybederken, Angulo yaralı olarak kurtulmuştu.

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#tesla
#kazası
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#florida
#suçlu
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