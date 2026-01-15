Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Teslimatlar durabilir! Kuryeler zammı beğenmedi, kontak kapatıyor

Esnaf kuryeler, yılbaşından itibaren yapılan zamların gerçeği yansıtmadığını savunarak harekete geçti. Kuryeler, taleplerinin dikkate alınmaması halinde 3 gün boyunca kontak kapatma kararı aldı. İşte tüm detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Teslimatlar durabilir! Kuryeler zammı beğenmedi, kontak kapatıyor
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
15.01.2026
saat ikonu 15:55
|
GÜNCELLEME:
15.01.2026
saat ikonu 16:00

Pandemiyle birlikte evden çıkmadan alışveriş ve yemek siparişi verme alışkanlığı yaygınlaştı. Bu değişim, sayısında son yılların en hızlı artışlarından birini beraberinde getirdi.

Kurye sayıları arttıkça kazançlarda düşüş yaşanmaya başlamış ve bu durum doyuma ulaşmıştı. Kuryelikte çok para olduğunu duyanlar motosiklet ehliyeti alıp, gerekli belgeleri edinerek, motor kiralayıp ya da satın alarak kuryeliğe başlamıştı.

Yeni yılın gelmesiyle birlikte kuryelerin paket başı, kilometre başı, haftalık bonus gibi ücretlerine geldi. Ancak gelen zammın gerçeği yansıtmadığını belirten kuryeler kontak kapatma eylemi gerçekleştireceklerini belirtti.

Teslimatlar durabilir! Kuryeler zammı beğenmedi, kontak kapatıyor

YENİ YILDA AYLIK 120 BİN LİRA BRÜT KAZANÇ VAADİ

Cadde ve sokaklarda gördüğümüz kuryelerin taşıma çantalarında yazan markalar yılbaşından itibaren ücretlere artış yaptı.

Bir marka, haftalık ortalama 30 bin lirayı 200 paket teslimatıyla kuryelerin kazanabileceğini belirtti. Başka bir deyişle kuryelerin aylık ortalama brüt geliri 120 bin lirayı buluyor.

2 kilometre üzerindeki paketlerde yüzde 62 oranında ücret artışı olduğunu belirten marka, haftada 200 ve üzeri paket dağıtan kuryelere 5 bin 250 lira haftalık bonus verileceğini de öne sürdü.

Teslimatlar durabilir! Kuryeler zammı beğenmedi, kontak kapatıyor

EYLEME KATILANLAR DAĞITIM YAPMAYACAK

Kuryeler ise yapılan zam oranlarının gerçeği yansıtmadığını, 2025 yılındaki kazançlarla aynı kazançları elde ettiklerini, matematiksel oynamalarla göstermelik zam yapıldığı iddiasıyla 18-19-20 Ocak günlerinde kontak kapama eylemi yapacaklarını, paket dağıtmayacaklarını ve çalışmayacaklarını açıkladılar.

Kontak kapama eylemi tüm kuryeleri kapsamıyor. Eyleme katılanlar dağıtım yapmayacak. Katılmayanlar ise slotları kapsamında çalışmaya devam edecek.

KURYELERİN ORTALAMA KAZANCI NE KADAR?

Kuryeler esnaf kurye oldukları için çalışma saatleri bulunmuyor. Başka bir deyişle 8 saat çalışan da var, 16-17 saat çalışan kuryeler de var. Kurye ne kadar çok çalışırsa o kadar çok kazancı artıyor.

Kuryeler işe başlarken kask, mont, eldiven, yağmurluk, motosiklet, yetki belgeleri, trafik sigortası, şirket kuruluşu, muhasebeci ücreti, sürücü belgesi gibi maliyetleri göze alarak esnaf kuryelik yapmaya başlıyor.

Başlangıcın ardından her ay ya da hafta yaptıkları iş kadar faturayı hangi şirkete bağlıysa kesiyorlar ve hak edişlerini alıyorlar. Bu süreçten sonra motosikletin bakım, MTV, trafik sigortası, akaryakıt masrafları, esnaf olmalarından dolayı BAĞ-KUR primleri, muhasebeci ücreti, ortaya çıkan yasal vergilerin ödenmesi (KDV, stopaj, gelir vergisi) gibi gider kalemlerini ödemeleri gerekiyor ve arta kalan para da geçimlerini sağlamalarına imkan tanıyor.

Teslimatlar durabilir! Kuryeler zammı beğenmedi, kontak kapatıyor

GÜNDE 200 KİLOMETRE YOL YAPIYORLAR

NTV'de yer alan habere göre; esnaf kuryeler bir günde yaklaşık 200 kilometre yol yapıyorlar. Motosikletlerinin 100 kilometredeki yakıtı yaklaşık 3,5 litre seviyesinde. Başka bir deyişle 200 kilometrede 7 litre civarı yakıt alıyorlar ve günde 370 liralık yakıt harcamış oluyorlar. Paket başı ücretleri ise ortalama olarak 70 lira seviyelerinde. Yani sadece 6 paket günlük akaryakıtını karşılamaya yetiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Motokurye ve sürücü birbirine girdi, kadınlar kavgayı ayırmaya çalıştı
ETİKETLER
#zam
#kurye
#Yakıt Fiyatları
#Kontak Kapatma
#Kuryeler
#Paket Dağıtımı
#Esnaf Kurye
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.