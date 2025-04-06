THY açıkladı! Milyonlarca yolcuyu ilgilendiren gelişme: Artık ücretsiz olacak

THY müjdeyi açıkladı. Milyonlarca yolcuyu ilgilendiren karar geldi. İnternet sitesi ve mobil uygulamasından alınan biletlerin 24 saat içinde ücretsiz ve kesintisiz iade edilebileceği yeni bir uygulama başlattı.

THY, internet sitesi ve mobil uygulamasından alınan biletlerin 24 saat içinde ücretsiz ve kesintisiz iade edilmesini sağlayacak yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

THY'DEN 24 SAAT İPTAL İADESİ MÜJDESİ

Türk Hava Yolları, bilet iadelerinde kesintisiz iade dönemi başlattı. Bu yeni uygulama, yolcuların seyahat planlarında değişiklik yapmaları durumunda daha rahat bir deneyim yaşamalarını sağlayacak. Türk Hava Yolları, resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden alınan uçak biletlerinin, 24 saat içinde ücretsiz ve kesintisiz bir şekilde iade edilmesine olanak tanıyacak uygulama başladı.

YOLCULAR İÇİN KOLAY İADE İŞLEMİ

Yeni uygulama, bilet aldıktan sonra seyahatlerini iptal eden yolcuların herhangi bir ücret kesintisi olmadan iade alabilmelerini sağlıyor. Bu, erken bilet alıp son dakika değişikliği yapmak zorunda kalan yolcular için büyük bir avantaj oluşturacak.