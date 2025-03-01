THY hissesi olanlar dikkat! Rekor kar açıklamıştı: Hissedarlarına sürpriz jest

THY, 2024 yılında 113,38 milyar TL kar elde ettiğini ve pay başına 5,85 TL net kar payı dağıtımını Genel Kurul'a sunacağını KAP'a bildirdi.

THY’NİN KASASI DOLDU TAŞTI

Türk Hava Yolları (THY), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, 2024 yılı hesap dönemine ait finansal sonuçlarını duyurdu. Şirket, Türkiye Muhasebe Standartları’na (TMS/TFRS) göre 113,4 milyar TL, Vergi Usul Kanunu’na (VUK) göre ise 137,5 milyar TL dağıtılabilir net kar elde etti.

THY’DEN HİSSEDARLARINA BÜYÜK JEST

Geçmiş yıl kârları ve yedekler de dahil edildiğinde, TMS/TFRS kayıtlarına göre 342,1 milyar TL, VUK kayıtlarına göre ise 626,9 milyar TL dağıtılabilir kar bulunduğu belirtildi. Ancak, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği dağıtılabilir kâr payı tutarı, bu iki sistemden düşük olanı baz alınarak belirlendi. Buna göre, THY’nin 2024 yılı için dağıtabileceği en yüksek kar payı tutarı 342,1 milyar TL olarak açıklandı.

TÜRK HAVA YOLLARI TEMETTÜ KİŞİ BAŞI NE KADAR?

Temettü kararının onaylanması halinde THY, 2024 yılı için hisse başına 5,85 TL temettü dağıtacak.

NE ZAMAN TEMETTÜ VERECEK?

Türk Hava Yolları temettü dağıtımı için şu anda kesin bir tarih açıklanmadı. Ancak KAP raporundaki kesin olmayan teklif tarihine göre, A ve C grubu hisse senedi sahiplerine iki eşit taksit halinde 16 Haziran 2025 ve 2 Eylül 2025 tarihlerinde kar payı olarak dağıtılacak.