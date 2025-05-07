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 | Bengül Arıca

THY Lahor ve İslamabad seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları bugün yapmayı planladığı Lahor ve İslamabad seferlerini Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan gerilim nedeniyle karşılıklı olarak iptal etti.

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THY Lahor ve İslamabad seferlerini iptal etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.05.2025
saat ikonu 15:15
|
GÜNCELLEME:
07.05.2025
saat ikonu 15:17

Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan gerilim nedeniyle uçak seferleri iptal oldu. THY, Pakistan seferleriyle ilgili olarak yolcularına bir bilgilendirme yaptı. Yapılan bildirimde iptal olan seferler nedeniyle yolculara ilave haklar tanındığı belirtildi.

THY Lahor ve İslamabad seferlerini iptal etti

THY'DEN SEFER İPTALİ AÇIKLAMASI

THY'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Karaçi, Islamabad, Lahor uçuşu olan yolcularımıza ilave haklar tanınmıştır. 7 Mayıs 2025 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 7 Mayıs 2025 - 9 Mayıs 2025 (Dahil) arasındaki Karaçi, Islamabad, Lahor seferlerine kayıtlı tüm yolcularımızın, 21 Mayıs 2025 (Dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. Hiç kullanılmamış biletler ücretsiz iade yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır. Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 31 Temmuz 2025 (Dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir"

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