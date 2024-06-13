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THY pilot ilanı açtı! Eğitim sırasında bile 40 bin lira maaş verecek

Editör: Merve Yaz
13 Haziran 2024 14:13 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 14:19
THY pilot ilanı açtı! Eğitim sırasında bile 40 bin lira maaş verecek

Türk Hava Yolları, büyüme hedefleri doğrultusunda ikinci pilot aday adayları için iş ilanı açtığını duyurdu. Başarılı olan adaylar 2 yıl eğitim alacak. Bu süreçte 2 brüt asgari ücret maaş, konaklama, kira yardımı, yemek kartı, sigorta ve indirimli bilet haklarından faydalanabilecek.

 THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayları için açılan "Take-Off Cadet" ilanı kapsamında bölüm fark etmeksizin tüm lisans mezunu, 1 Ocak 1994 ila 31 Aralık 2003 tarihleri arasında doğan kişiler THY ailesine katılmak için başvuru yapabilecek. ​​​​​​​

2 YIL EĞİTİM ALACAKLAR 

İstihdam sürecinde başarılı olan adaylar 2 yıl eğitim alacak. Adaylar, eğitim sırasında 2 brüt asgari ücret maaş, konaklama, kira yardımı, yemek kartı, sigorta ve indirimli bilet haklarından faydalanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, hedefleri doğrultusunda çalışan sayısını artırmaya devam ettiklerini belirtti.

'İŞE ALIMLARLA 85 BİNE YÜKSELTMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Bolat, "2024 yılı sonuna kadar 75 bin kişilik ailemizi, iştiraklerimizle birlikte yapacağımız işe alımlarla 85 bine yükseltmeyi hedefliyoruz. Her zaman olduğu gibi önümüzdeki dönemde de bayrağımızı göklerde gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Duyurulan alım ilanına başvurmak ve diğer açık pozisyonları görmek için "kariyer.thy.com" adresi ziyaret edilebilir.

 

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