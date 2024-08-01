THY'de bilet fiyatları al yakıyor! Bu zamana kadarki en pahalı uçak bileti o ülkeye: Tam 235 bin TL

01 Ağustos 2024 12:39 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 13:01

Türk Hava Yolları bilet fiyatları zam ve talebin de etkisiyle el yakıyor. 235 bin liraya kadar çıkan Business Class Los Angeles bileti ise THY'nin bu zamana kadar satışa sunduğu en pahalı bilet oldu.

BU ZAMANA KADARKİ EN PAHALI BİLET

Türk Hava Yolları'nın bugüne kadarki tek yön ve aktarmasız en pahalı bileti kurdaki artış, zam ve talebin de etkisiyle Business Class biletlerinin 7 bin 93 dolara(235 bin lira)'ya kadar çıktığı Los Angeles İstanbul uçuşları oldu. İstanbul'dan da en pahalı tek yön bileti ise Business Class'ta 191 bin 918 liraya kadar çıkan Singapur uçuşları oldu.

Boeing 777 tipi geniş gövdeli uçaklarla 13 saat süren uçuşlarda Business Class'ta bilet fiyatları 7 bin 93 dolara kadar çıktı. Los Angeles İstanbul uçuşlarındaki anlık bu bilet fiyatı THY'nin tek yönde ve aktarmasız uçuşlardaki en pahalı bilet oldu. THY'nin özellikle uzun uçuşlarında Business Class bilet fiyatları zaman zaman artan kur, zam ve yoğun talebin de etkisiyle dikkat çekici rakamlara çıkıyor.