THY, Güney Avrupa şehirlerine yönelik yeni indirim kampanyasını duyurdu. Sınırlı sayıda geçerli olan kampanyada 1 Aralık tarihine kadar bilet alan yolcular, 5 Ocak-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla seyahat edebilecek.

FİYATLAR 119 DOLARDAN BAŞLIYOR

Kampanya kapsamında gidiş-dönüş bilet fiyatları; Priştine'de 119; Tiran, Üsküp ve Saraybosna'da 129; Tivat ve Podgorica'da ise 139 dolardan satışa sunuldu. İndirimli biletler; Atina ve Selanik için 149, Ljubljana ve Zagreb için 189 dolar olarak belirlenirken Dubrovnik, Belgrad, Malta'nın yanı sıra İtalya'nın Torino, Napoli, Katanya, Bari ve Palermo şehirlerine 199; Sevilla, Milano, Roma, Venedik ve Bologna'ya ise 209 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkarıldı. Bu destinasyonların yanı sıra Barselona, Madrid, Malaga, Valensiya, Bilbao, Lyon, Marsilya, Toulouse ve Bordo 219; Paris ve Nice 229; Lizbon ve Porto ise 249 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Kampanya fiyatlarının THY'nin resmi internet sitesinde geçerli olacağı, dolayısıyla fiyatların bilet satış ofisleri ve acentelerde farklılık gösterebileceği ifade edildi. Kampanyaya ilişkin ayrıntılı bilgiye THY'nin internet sitesi, çağrı merkezi ve satış ofislerinden ulaşılabileceği kaydedildi.