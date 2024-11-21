THY'den iş fırsatı: Tecrübesiz personel alacak! İşte başvuru şartları

21 Kasım 2024 15:13 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 15:28

Türk Hava Yolları iş ilanı yayınladı. Kabin ekibini büyütmek isteyen THY, tecrübesiz II. Pilot adaylarının başvurularını almaya başladığını duyurdu.

Türk Hava Yolları​ (THY), filosunu güçlendirme ve operasyonel kapasitesini artırma hedefiyle tecrübesiz II. Pilot adayları için yeni bir iş ilanı yayınladı.

THY'nin resmi açıklamasına göre, A320 ve B737 tipi uçaklardan birinde güncel tip yetkisi bulunan ve maksimum 500 saat uçuş tecrübesine sahip olan II. Pilot adayları, bu ilan kapsamında değerlendirmeye alınacak. Havacılık sektöründe kariyerine adım atmak isteyen genç pilotlar için bu fırsat, önemli bir başlangıç noktası olarak görülüyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

GENEL NİTELİKLER

T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,

01.01.1979 tarihinden sonra doğmuş olmak

En az lise mezunu olmak (yurtdışından mezun adaylarımızın denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.),

Uçuş kusuru veya uçuş disiplinsizliği nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak,

Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,

Askerlik hizmetini tamamlamış, hizmetten muaf veya en az 2 yıl tecil ettirmeyi taahhüt edebiliyor olmak,

Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek,

Daha önce diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak,

Daha önce Türk Hava Yolları ve Türk Hava Yolları'nın iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ya da disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak,

Mavi kart sahibi veya birden fazla vatandaşlığa sahip adaylar için akıcı ve anlaşılabilir derecede Türkçe konuşabiliyor olmak.

TEKNİK NİTELİKLER

ATPL teori kredili CPL/IR(A) veya ATPL(A) sahibi olmak (SHGM/EASA/FAA/ICAO),

A320 veya B737 tiplerinden birinde güncel tip yetkisine sahip olmak,

Lisansıyla uyumlu, güncel Class-1 sertifikasına sahip olmak.

(Başvurduğu uçak tipinde 500 saat üzeri uçuş tecrübesine sahip adaylarımızın Tecrübeli II. Pilot Dar Gövde ilanımıza başvurması gerekmektedir.)

SAĞLIK ŞARTLARI

1. PİLOT İŞE ALIM SAĞLIK KRİTERLERİ

Türk Hava Yolları işe alım sağlık kriterlerine aşağıdaki link üzerinden erişebilirsiniz. Adayların sürece başlamadan listeyi incelemesi, işe girişi uygun olmayan hastalıklara sahip adayların başvurmaması gerekmektedir. Sağlık kriterleri için tıklayınız.

Adayların işe alım kriterleri, mevcut sağlık durumları ya da sağlık sertifika kısıtları ile ilgili soruları için ISEGIRISSAGLIK@THY.COM adresine e-mail ile bildirimde bulunması gerekmektedir.

SHGM Yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş geçerli sağlık sertifikanızın olması hali, işe giriş muayenenizin tamamlandığı anlamına gelmemektedir. Ortaklığımız işyeri hekimleri tarafından yapılacak olan en son işe giriş muayenesi esas alınmaktadır. Bu esnada geçmiş sağlık kayıtlarınıza ve güncel verilmiş sağlık dosyanıza bakılacak olup Ortaklık İşyeri hekimlerimizin yapacağı değerlendirmeler sonucunda işe başlatılıp başlatılmayacağınız kararı verilecektir. Aday işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

2. GÜNCEL "UÇUŞA ELVERİŞLİ" SAĞLIK RAPORUNA SAHİP OLMAK

Seçme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce yetkilendirilmiş Havacılık Tıp merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair Son 30 gün içerisinde düzenlenmiş rapor almaları gerekmektedir.

Türk Hava Yolları A.O. İşe Giriş Muayenesi sırasında uygulanan Pilot İşe Giriş Sağlık Muayene Süreci için tıklayınız.

YABANCI DİL ŞARTI

Türk Hava Yolları A.O tarafından belirlenen kriterler kapsamında yabancı dil seviyesine sahip olmak,

İngilizce Seviyesi ICAO Level 4 ve üzerinde olmak (İşe başlama aşamasına kadar lisansa işlenmiş ve işe başlatma tarihi itibariyle en az 6 ay geçerli olması gerekmektedir.),

Aşağıdaki belgelerden birini ibraz eden adaylar Havacılık İngilizcesi testinden muaf tutulacaklardır.

Son 2 yıl içerisinde alınmış olan;

TOEFL (IBT) : 60 (speaking: min. 18)

IELTS (Akademik veya Genel) : 6 (speaking: min. 6)

PTE (Akademik) : 46 (speaking: min. 46)

TOEFL Home Edition, IELTS Online ve PTE Online sınavları kabul edilmemektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE İZLENECEK YOL

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, ilana internet üzerinden başvurmaları gerekmektedir. İnternet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru kabul edilmeyecektir.

Adaylarımızın, başvurularını takiben Kariyer sayfasında bulunan Özgeçmiş Eklentileri alanına;

Adli Sicil Arşiv Kaydı ‘’kurum türünü’’, ‘’resmi’’ olarak , ‘’belgenin neden verileceği’’ kısmını ‘’diğer’’ seçerek (Son 1 ay içerisinde alınmış olmalıdır.),

Askerlik Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir.),

SGK İşyeri Unvan Listesi ve Hizmet Dökümü

Nüfus Cüzdanı ; T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi gözükecek şekilde,

Diploma ya da E-Devlet Mezun Belgesi,

Uçuş Lisansı (ön ve arka sayfası),

Sağlık Sertifikası,

Logbook(son 3 sayfası) belgelerini PDF formatında yüklemeleri gerekmektedir. İlgili belgeler yüklenirken dosya adına yalnızca belgenin ismi yazılmalı, isim soy isim yazılmamalıdır.

Lisans mezuniyeti olan adaylar e-devlet üzerinden alacakları mezuniyet belgesi veya diploma görüntüleri ile başvuru yapabilmektedir. (Transkript kabul edilmemektedir.)

Hâlihazırda dil belgesi bulunan adaylar Yetkinlik Değerlendirmesi sürecine davet edilecektir. Dil belgesi bulunmayan adaylar Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilecek Havacılık İngilizcesi sınavına davet edilecektir. Kriterlere uygun olmayan adaylar sürece devam edemeyecektir.

Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak olup işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek ve adayın istenen belgeleri teslim etmesi akabinde işe alım süreci tamamlanacaktır. II. Pilot (Dar Gövde, Tecrübesiz) Adayı Değerlendirme Süreçleri

Online belge kontrolü başarılı olan adaylar süreçlere davet edilir.

Havacılık İngilizcesi Testi ve Yetkinlik Değerlendirmesi

Dil belgesini beyan edemeyen adaylar Havacılık İngilizcesi testine katılacaktır.

Yetkinlik değerlendirmesi süreci Havacılık İngilizcesi testiyle aynı veya farklı günlerde olabilir.

Simülatör Testi

Yetkinlik değerlendirmesinde başarılı olan adaylar simülatör testine davet edilir.

Evrak Kontrolü, İK ve İş Birimi Teknik Mülakatı

Simülatör testini başarıyla tamamlayan adaylar evrak kontrolü ve İK ve İş Birimi Teknik mülakatına davet edilir.

Havacılık İngilizcesi, yetkinlik değerlendirmesi ve simülatör testi değerlendirme aşamaları slot müsaitliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.

NOTLAR: