THY son dakikayla duyurdu! Seferler olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

19 Kasım 2024 10:00 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 10:06

Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle bugün yapılacak olan Tahran seferinin karşılıklı olarak iptal edildiği duyuruldu.

Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava şartları nedeniyle bir seferinin iptal edildiğini duyurdu. THY'den yapılan duyuruda; olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün gerçekleştirilmesi planlanan Tahran uçuşlarının karşılıklı olarak iptal edildiği açıklandı. "SEFERLER KARŞILIKLI OLARAK İPTAL EDİLDİ" THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Tahran meydanında yaşanan olumsuz hava şartları sebebiyle 19 Kasım tarihli aşağıdaki seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir: TK 874 İstanbul-Tahran ve TK 875 Tahran-İstanbul." İlgili Haberler THY ucuz bilet kampanyası! Fiyatlar şaşırttı Türk Hava Yolları, ücretsiz internet hizmetini İstanbul Havalimanı'nda başlattı