THY'den Kurban Bayramı tatili için plan yapanlara ek sefer müjdesi
Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
11 Haziran 2024 17:18 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 17:28
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tatil planı yapanlar için THY'den ek sefer haberi geldi. THY'den yapılan açıklamada 18'i Ajet olmak üzere 90 ek sefer planlandı.
Kurban bayramına sayılı günler kala, Türk Hava Yolları (THY) 18'i Ajet olmak üzere toplam 90 ek sefer planladığını açıkladı.
Bayram tatilini memleketlerinde veya tatil noktalarında değerlendirmek isteyen vatandaşların mağdur olmaması için havayolu şirketleri ek seferler planlamaya başladı.
ÖZELLİKLE TATİL BELDELERİ
Bu kapsamda 13-23 Haziran tarihleri arasında THY, başta Adana, Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir olmak üzere birçok noktaya toplam 18'i Ajet olmak üzere toplam 90 ek sefer planladığını açıkladı.
OTOBÜS BİLETLERİ TÜKENDİ
Öte yandan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, Kurban Bayramı'nda yolcu taşıyacak şehirler arası otobüslerde biletlerin bittiğini, ancak bakanlık genelgesiyle 12 ile 25 Haziran arası ek seferler konulduğunu bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı