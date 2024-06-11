THY'den Kurban Bayramı tatili için plan yapanlara ek sefer müjdesi

11 Haziran 2024 17:18 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 17:28

Yolcu otobüsüne terör saldırısı düzenlendi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsüne terör saldırısı düzenlendi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Halk otobüsüyle pikap çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Halk otobüsüyle pikap çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Kurban bayramına sayılı günler kala, Türk Hava Yolları (THY) 18'i Ajet olmak üzere toplam 90 ek sefer planladığını açıkladı.

Bayram tatilini memleketlerinde veya tatil noktalarında değerlendirmek isteyen vatandaşların mağdur olmaması için havayolu şirketleri ek seferler planlamaya başladı.

ÖZELLİKLE TATİL BELDELERİ

Bu kapsamda 13-23 Haziran tarihleri arasında THY, başta Adana, Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir olmak üzere birçok noktaya toplam 18'i Ajet olmak üzere toplam 90 ek sefer planladığını açıkladı.

OTOBÜS BİLETLERİ TÜKENDİ

Öte yandan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, Kurban Bayramı'nda yolcu taşıyacak şehirler arası otobüslerde biletlerin bittiğini, ancak bakanlık genelgesiyle 12 ile 25 Haziran arası ek seferler konulduğunu bildirdi.