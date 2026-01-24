THY'den sefer iptalleri: 4 noktaya olumsuz hava engeli

Amerika'nın kuzeyinde beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle Türk Hava Yolları seferlerde iptalleri duyurdu. 25 ve 26 Ocak tarihli New York, Newark, Boston ve Washington destinasyonlarına gerçekleştirilecek seferlerin iptal edildiği açıklandı.

25-26 OCAK THY SEFER İPTALLERİ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan THY Kurumsal İletişim Direktörlüğü şu ifadelere yer verdi: "Kuzey Amerika’da beklenen olumsuz hava şartları nedeni ile 25-26 Ocak tarihli New York, Newark, Boston ve Washington'a gerçekleştirilecek bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuza dair güncel bilgiye link üzerinden ulaşabilirsiniz. https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/ Kamuoyuna saygıyla duyurulur."