THY uçağında bomba tehdidi paniği! Acil iniş yaptı: İlk açıklama geldi

İstanbul - Barselona seferini yapan THY'ye ait uçak, bir yolcunun internet ağ adını bomba tehdidi içerecek şekilde düzenlediği tespit edilmesi üzerine acil iniş yaptı.

THY'DEN AÇIKLAMA GELDİ

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"TK1853 sefer sayılı İstanbul–Barselona uçuşumuzun Barselona’ya yaklaşması sırasında, bir yolcunun uçak içi internet erişim noktası oluşturarak ağ adını bomba tehdidi içerecek şekilde düzenlediği tespit edilmiştir. Bunun üzerine uçuş emniyeti kapsamında gerekli prosedürler derhal başlatılmıştır.

"KONTROLLER GERÇEKLEŞTİRİLİYOR"

Uçağın emniyetli inişinin ardından, kontroller ilgili ülkenin yetkili otoriteleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Süreç, uluslararası havacılık güvenliği kuralları çerçevesinde yürütülmektedir."