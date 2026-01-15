Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Estetik operasyona girdi, hayatı karardı! Vücudu paramparça oldu

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde estetik operasyon geçirmek isteyen genç kadın hayatının şokunu yaşadı. Hatalı ve eksik işlemlerin yapıldığını iddia eden kadın, vücudunun paramparça olduğunu söyledi. Kliniğe 180 bin TL ödeyen kadın kurumdan şikayetçi oldu.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde genç bir kadın, estetik operasyonlar için özel bir kliniğe başvurdu. Karın bölgesinden yağ aldırmak ve göğüs dikleştirmek istediğini söyleyen kadın tam 180 bin TL ödeme yaptı. İşlem günü geldiğinde genç kadın hayatının şokunu yaşadı. Ameliyattan çıkan kadın karın bölgesinin paramparça olduğunu ve göğüs dikleştirme işleminin de yapılmadığını fark etti.

Estetik operasyona girdi, hayatı karardı! Vücudu paramparça oldu

İKİNCİ OPERASYONDA ENFEKSİYON KAPTI

Bir süre sonra tekrardan kliniğe gelerek yaşadığı sorunları belirttiğinde ve şikayetçi olacağını söylediğinde ise tepki ile karşılaştı. Tekrardan ameliyat olmak isteyen kadına psikolojik baskı uygulandığı iddia edilirken, tekrardan ameliyat için gün verildi. Operasyon günü geldiğinde ise "Farklı bir şubemize götüreceğiz" denilerek farklı bir hastaneye kaldırılan kadın, ikinci operasyonunu oldu. Bu süreçte kaptığını belirtirken, klinikten şikayetçi olacağını söyledi.

"HAKKIMI SONUNA KADAR ARAYACAĞIM"

Ameliyatın ardından yaşanan sorunları anlatan genç kadın, "Karın gerdirme ve göğüs dikleştirme operasyonları için 180 bin TL karşılığında Esenyurt'ta bir klinik ile anlaştım. Operasyonun ardından vücudum paramparça oldu ve hastaneye tekrardan gittim. Bana doktorumun yurt dışına gittiğini söylediler ama farklı bir kuruma geçtiğini öğrendim. 'Ben ne olacağım, sizi edeceğim' dediğimde ise psikolojik şiddete uğradım. Bana haklarımdan feragat etmem için sözleşme imzalatmaya çalıştırlar ama ben kabul etmedim. Aylar sonra ameliyat için geldiğimde kan verdim, tekrardan sözleşme imzalatmaya çalıştılar. 'Farklı bir şubemize götüreceğiz' dediler fakat alakası olmayan bir hastaneye götürdüler. Hastanede şartlar çok kötüydü, hijyen sorunu vardı, orada ikinci ameliyatımı oldum ve enfeksiyon kaptım. Hukuki olarak haklarımı arayacağım, şikayetçiyim" dedi.

KLİNİĞİN AMELİYAT İZNİ YOKMUŞ

Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada operasyonun gerçekleştiği kurumun gerekli izinlerinin bulunmadığı öğrenilirken, daha önce de benzer operasyonlar yaptığı ve 20 gün boyunca kurumun kapatıldığı öğrenildi. Geçtiğimiz sene ise aynı klinikte ameliyat olan bir hastanın operasyonun ardından hayatını kaybettiği belirtildi.

