17 yaşında dehşet saçtı! Husumetlisine kurşun yağdırdı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Taşkesti beldesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede esnaflık yapan 37 yaşındaki Yusuf T. ile aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen 17 yaşındaki Doğuş K. arasında tartışma yaşandı.

17 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine 17 yaşındaki Doğuş K., yanında bulundurduğu tabancayla Yusuf T.'ye ateş açtı. Kalbine, koluna ve bacağına kurşun isabet eden Yusuf T. kanlar içerisinde yere yığıldı.

Çevredekilerin durumu yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Yusuf T., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Yusuf T.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda, saldırı sırasında kullanılan aracı şüpheli Doğuş K.'nin amcasının oğlu Turgut K.'nin kullandığı tespit edildi. Turgut K. jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Doğuş K. da uzun süren arama çalışmalarının ardından yakalandı.

HUSUMETİN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, şüpheli Doğuş K.'nin babası muhtar H.K.'nin bıçaklı saldırıda yaralandığı öğrenildi. İki taraf arasında bu olay nedeniyle husumet oluştuğu ve silahlı saldırının bu gerginliğin ardından gerçekleştiği iddia edildi.