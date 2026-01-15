Şah damarı kopan hasta hayata döndürüldü! 20 dakika beyin dolaşımı durduruldu

Adıyaman'da yaşayan 53 yaşındaki Ali Yardımlı, göğüs ve sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yardımlı, burada başlayan tedavisinin ardından Kahramanmaraş'a sevk edildi. Yapılan incelemelerde hastanın sağ şah damarının tamamen koptuğu ve pıhtı ile dolu olduğu, sol şah damarının ise diseksiyona bağlı olarak yırtıldığı belirlendi. Yardımlı, acil olarak ameliyata alındı.

BEYİN DOLAŞIMI 20 DAKİKA DURDURULDU

Vakanın ileri derecede kompleks olması nedeniyle, "beyin dolaşımının cihazlarla sürdürülmesi" yöntemi uygulanamadı.

Her iki şah damarındaki ağır hasar nedeniyle beyin dolaşımı da geçici olarak durduruldu. Yaklaşık 20 dakika boyunca hem beyin hem de vücut dolaşımı kesilerek hasarlı damarlar değiştirildi, her iki şah damarına bypass ameliyatı yapıldı.

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Ali Yardımlı, kısa süre içerisinde taburcu edilecek.

"TAMAMEN YENİDEN DOĞMUŞ GİBİYİM"

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erdinç Eroğlu, "Bu tür vakalarda beyin dolaşımının da tamamen durdurularak operasyon yapılması son derece nadirdir. Literatürde benzer girişimler yer alsa da, hastanın hiçbir sekelsiz iyileşmesi çok az görülür. Hastamızın hızlı müdahale ve başarılı cerrahi sayesinde sağlığına kavuşması tıbbi açıdan önemli bir başarıdır. Bu vakanın dünya literatürüne girebilecek nitelikte olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.

Hasta Ali Yardımlı ise, "Bir hafta sonu acil olarak sevk edildim. Bir insanın yapabileceği en son noktadaki hamlesini yaptı ve Allah'a dua ettik. Şu anda sağlıklıyım. Tamamen yeniden doğmuş gibiyim" diye konuştu.