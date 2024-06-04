THY'nin en pahalı bileti oldu: Tam 137 bin TL! Kurban bayramı tatili için biletler tavan yaptı

04 Haziran 2024 16:39 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 16:49

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Kurban bayramı yaklaşırken vatandaşlar da tatil için biletleri günler öncesinden tüketti. Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine ek seferler konulsa da bu da çözüm olamadı. Bilet fiyatları tavan yaptı.

Artan talep nedeniyle otobüs ve uçak firmaları ek seferler koyarken, Türk Hava Yolları'nın arife günü satışa çıkardığı iç hat biletleri tükendi. Türk Hava Yolları'nın Tatil bölgelerine ve yurt dışı uçuşlarında uyguladığı bilet fiyatı ise dudak uçuklatıyor.

EN PAHALI BİLET

Kurban Bayramı nedeniyle artan talebi fırsata çeviren Türk Hava Yolları yaptığı İstanbul - Los Angeles uçuşlarında bilet fiyatları dikkat çekici rakamlara ulaştı. Bilet fiyatları 16 - 20 Haziran'da gidiş dönüş 245 bin TL'ye kadar çıktı. Bu bilet fiyatı, THY'nin bir direkt seferdeki en pahalı gidiş dönüş bileti oldu. Türk Hava Yolları'nın iç hat business bileti ise 8 bin 500 liradan satışa çıkarıldı.