Ticaret Bakanlığı affetmedi! Kasım kampanyası reklamlarına ceza yağdı

18 Aralık 2024 15:22 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 15:41

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Reklam Kurulunun aralık ayı toplantısında, tüketiciyi yanıltan reklamlara 27,4 milyon lira ceza kesildiği duyuruldu. Reklam Kurulu, kasım ayında incelediği 64 dosyadan 57’sinin mevzuata aykırı olduğunu belirledi.

Reklam Kurulu​, kasım ayında gerçekleştirilen indirimli satış reklamlarına yönelik incelemeler sonucunda 27,4 milyon lira idari para cezası​ uygulanmasına karar verdi. Ticaret Bakanlığı​ tarafından yapılan açıklamada, Kurulun aralık ayı toplantısında, tüketicileri yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar ederek mağduriyete sebep olan reklam​ ve haksız ticari uygulamaların değerlendirildiği bildirildi. Toplantıda, kasım ayına ilişkin incelenen 213 dosyadan 196'sının mevzuata aykırı bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, bu dosyalarla ilgili durdurma cezasının yanı sıra toplam 54,3 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği belirtildi. Ayrıca, 35 dosya kapsamında mevzuata aykırılık tespit edilen internet sitelerine erişimin engellenmesine karar verildiği bilgisi de paylaşıldı.

2024'TE REKLAM KURULU FAALİYETLERİ

Açıklamada, Reklam Kurulunun bu yıl toplamda 1917 dosyayı ele aldığı ve aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama tespit edilen 1705 dosya hakkında yayın durdurma cezası ile birlikte 277,6 milyon lira idari para cezası uyguladığı ifade edildi.

KASIM KAMPANYALARINA YÖNELİK İNCELEME

Kasım ayında "Black Friday", "Efsane Kasım", "Şahane Cuma" gibi isimlerle sunulan indirimli satış reklamlarına yönelik incelemeler de Reklam Kurulunun gündeminde yer aldı. Şikayet başvuruları veya resen yapılan incelemeler sonucunda 64 dosya işleme alındı. Bu dosyaların 57’si mevzuata aykırı bulunarak, toplamda 27,4 milyon lira ceza uygulanmasına karar verildi. Açıklamada, bu yıl indirimli satış kampanyalarına yönelik mevzuata aykırı reklamlarla ilgili toplam 41,3 milyon lira idari para cezası uygulandığı vurgulandı.

Tüketicilerin alışveriş tercihlerini manipüle etmeyi amaçlayan, sahte indirim algısı oluşturan ve tüketici iradesini baskı altına alan pazarlama yöntemlerinin engellenmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada, bu tür uygulamaların neden olduğu ekonomik kaynak israfının önlenmesi, adil piyasa şartlarının tesis edilmesi ve haksız rekabetin önüne geçilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

YASA DIŞI BAHİS REKLAMLARINA CEZA

Açıklamada, yasa dışı bahis reklamlarına karşı alınan kararlar da duyuruldu. Yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı tespit edilen tanıtımlara yönelik toplam 6 milyon lira para cezası ile bu reklamların durdurulmasına karar verildiği belirtildi. Reklam Kurulunun, farklı sektörlerde karşılaşılan aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalara yönelik denetim ve incelemelerinin devam ettiği bildirildi.