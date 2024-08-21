Ticaret Bakanlığı değişiklik yaptı! Yeni dönem başlıyor

21 Ağustos 2024 09:58 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 09:59

Ticaret Bakanlığı'ndan önemli bir değişiklik hayata geçti. Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapıldı. Ticaret Bakanlığı'nın Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece yenilenmiş ürünlerin kaydı zorunlu hale getirildi.

YENİLENMİŞ ÜRÜNLERİN SATIŞINDA DEĞİŞİKLİK

Ticaret Bakanlığı'nın Yönetmelik değişikliğine göre, elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış malların ticaretini yapan gerçek veya tüzel kişiler ile bu Yönetmelikte sayılan işyerleri, Genel Müdürlükçe belirlenen bilgi ve belgeleri Bakanlık tarafından oluşturulan sisteme kaydetmek zorunlu hale geldi.

Yönetmeliğin 10'uncu maddesinin başlığı "Yenileme yetki belgesinin askıya alınması ve iptali" şeklinde değiştirdi ve madde yeniden düzenlendi.

Genel Müdürlüğün yazılı uyarısına rağmen aykırılığa devam edilmesi veya aykırılığın düzeltilmemesi halinde yenileme yetki belgesi, altı aya kadar askıya alınacak.

Verilen sürede eksikliklerin giderilmemesi, belge verilmesinde aranan şartlarda düzeltilmesi mümkün olmayan bir eksikliğin tespit edilmesi veya yenileme merkezinin başvurusu üzerine yenileme yetki belgesi iptal edilecek.

Geçerlilik süresi sona ermesine rağmen yenileme yetki belgesini yenilemeyen, yenileme yetki belgesi iptal edilen veya askıda bulunan yenileme merkezi faaliyetlerine devam edemeyecek.

Belgesi iptal edilen yenileme merkezine iptal tarihinden itibaren bir yıl süreyle yenileme yetki belgesi verilmeyecek.

KAYIT DIŞILIĞIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Düzenlemeyle birlikte özellikle ikinci el cep telefonu piyasasında kayıt dışılığın önüne geçilecek.

Kullanım ömrü henüz dolmayan teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılarak israfın önüne geçilecek.

İthalatın azaltılması ve tüketicilerin bütçelerine daha uygun bedelle, güvenli bir şekilde ikinci el ürün almaları sağlanacak.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin daha etkin korunması amacıyla gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirdi.

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, hukuki aykırılıklar için adil, ölçülü, gerekli ve orantılı yaptırımlar yürürlüğe girdi.