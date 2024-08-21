Yurt dışı e-ticaret siparişlerine yeni düzenleme yürürlüğe girdi

21 Ağustos 2024 05:46 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 06:02

AB, Çin'den ithal edilen araçlara vergi indirimi yaptı: En büyük düşüş Tesla'da!

AB, Çin'den ithal edilen araçlara vergi indirimi yaptı: En büyük düşüş Tesla'da!

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun bazı maddelerinin uygulanması hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair kararla, yurt dışından getirilen eşyaların maktu vergi oranları değişti.

Yurt dışından posta veya hızlı kargo ile gelecek ürünlerin alışveriş limiti 150 eurodan 30 euroya düşürüldü. Bu, yurt dışı merkezli e-ticaret sitelerinden 30 euronun üzerinde alışveriş yapılırsa gümrüğe takılacağı ve ithalat işlemlerine tabi olacağı anlamına geliyor.

GÜMRÜK VERGİSİ ARTIRILDI

Avrupa Birliği’nden (AB) gelen kargolarda vergi yüzde 18’den yüzde 30’a, AB dışı ülkelerden gelen kargolarda ise vergi yüzde 30’dan yüzde 60’a çıkarıldı.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli IV sayılı listede yer alan eşya olması halinde yukarıdaki oranlara ek yüzde 20 oranında tek ve maktu vergi tahsil edilecek.

Eğer bir kişi yurt dışından bu ürünleri kendisi getiriyorsa, herhangi bir tarifeye dahil olmayacak.