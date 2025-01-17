Ticaret Bakanlığı denetimlerini sıklaştırdı! Bu ürünler piyasadan toplatılıyor

17 Ocak 2025 12:59 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 13:00

Ticaret Bakanlığı'nın GÜBİS güncellemesiyle güvensiz ürünler bir kez daha gün yüzüne çıktı. Mavi bir erkek gömleğinde kurşun, okul ve makyaj çantalarında ise kanserojen maddeler tespit edilerek bu ürünlerin toplatılmasına karar verildi.

Ebeveynler dikkat! Bakanlık harekete geçti: Çocuklar için tehlikeli şaçan dört ürün piyasadan toplanıyor

Ebeveynler dikkat! Bakanlık harekete geçti: Çocuklar için tehlikeli şaçan dört ürün piyasadan toplanıyor

Ticaret Bakanlığı​, halk sağlığını koruma amacıyla gerçekleştirdiği piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri kapsamında, güvensiz ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden duyurmaya devam ediyor. Bu denetimlerde insan sağlığına zararlı seviyelerde kimyasal maddeler içeren bazı ürünler tespit edildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 'Caizen' markasına ait mavi renkli bir erkek gömleğinde, tehlikeli miktarda kurşun​ bulundu. Kurşunun insan sağlığı üzerindeki ciddi zararlarına dikkat çeken Bakanlık, bu gömleğin satışının yasaklandığını ve piyasadan toplatılmasına karar verildiğini duyurdu. Açıklamada, kurşun gibi maddelerin uzun süreli kullanımda kanserojen etkiler oluşturabileceği vurgulandı.

ÇOCUK VE KADIN ÜRÜNLERİNDE DE TEHLİKE

Tekstil ürünleriyle sınırlı kalmayan denetimlerde, çocukların ve kadınların günlük yaşamda sıkça kullandığı bazı ürünlerde de sağlık​ riski tespit edildi. Bir ilkokul çantasında belirlenen sınırların üzerinde zararlı kimyasallar bulunduğu ve çantanın piyasadan toplatılmasına karar verildiği açıklandı. Ayrıca bir makyaj çantasının içeriğinde yüksek miktarda kadmiyum tespit edildi. Bu ürünün de insan sağlığına ciddi zararlar verebileceği gerekçesiyle yasaklandığı belirtildi.

Bakanlık, tüketicileri güvensiz ürünler hakkında bilgilendirmeye devam ederken, bu tür ürünlerin zararlarının önüne geçebilmek adına denetimlerini sıkılaştırdığını ifade etti. Ayrıca insan sağlığını korumak için tüketicilerin Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ni düzenli olarak takip etmeleri önerildi.