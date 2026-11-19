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UYGULAMALAR
İstanbul
Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar kapsamında deniz ve hava ulaştırmacılığı sektörlerinde kullanılan eşyanın gümrük muafiyeti uygulamalarını yeniden düzenleyen genelgeyi yayımladı. Yeni düzenlemeyle birlikte gümrük işlemlerinde kullanılacak muafiyet kodları güncellenirken, teknik altyapı BİLGE sisteminde devreye alındı.
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, sektör temsilcilerinin sahadaki ihtiyaç ve talepleri dikkate alınarak hazırlanan genelgeyle Gümrük Kanunu çerçevesinde işletme ve donatım malzemelerine ilişkin uygulamalar güncellendi.
Yeni düzenleme kapsamında havacılık ve denizcilik sektörlerinde gerçekleştirilen gümrük işlemlerinde kullanılacak muafiyet kodları; sektör, eşya ve yetkilendirilmiş yararlanıcı kriterleri gözetilerek yeniden belirlendi. Denizcilik sektöründe kullanılan donatım ve işletme malzemeleri de tıpkı havacılık sektöründe olduğu gibi gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) bazında tanımlanarak gümrük işlemlerinde standartlaşma sağlandı.
Genelge kapsamında ihtiyaç duyulan tüm teknik düzenlemelerin Bakanlığın BİLGE sisteminde tamamlanarak uygulamaya alındığı bildirildi. Bu adımla birlikte sektör paydaşlarının gümrük işlemlerini daha şeffaf, hızlı ve etkin biçimde yürütmesi hedefleniyor.
Düzenlemenin sorunsuz işleyebilmesi için yetkili kurumlara yapılan başvuruların ardından dikkat edilmesi gereken kritik adımlar da sıralandı:
Öte yandan firmaların ve gümrük müşavirlerinin yeni sürece uyumunu kolaylaştırmak amacıyla Bakanlık tarafından hazırlanan uygulama broşürü de yayımlandı.