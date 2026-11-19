Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar kapsamında deniz ve hava ulaştırmacılığı sektörlerinde kullanılan eşyanın gümrük muafiyeti uygulamalarını yeniden düzenleyen genelgeyi yayımladı. Yeni düzenlemeyle birlikte gümrük işlemlerinde kullanılacak muafiyet kodları güncellenirken, teknik altyapı BİLGE sisteminde devreye alındı.

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HABERİN ÖZETİ Ticaret Bakanlığı duyurdu: Deniz ve hava ulaştırmasında gümrük muafiyeti kuralları değişti! Ticaret Bakanlığı, deniz ve hava ulaştırmacılığı sektörlerinde kullanılan eşyanın gümrük muafiyet uygulamalarını yeniden düzenleyen bir genelge yayımladı. Genelge ile gümrük işlemlerinde kullanılacak muafiyet kodları güncellendi ve BİLGE sisteminde teknik altyapı devreye alındı. Denizcilik sektöründe kullanılan donatım ve işletme malzemeleri, havacılık sektöründe olduğu gibi Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) bazında tanımlanarak standartlaşma sağlandı. Firmaların vergi numaralarının sistemle doğru şekilde eşleşmesi, uygun muafiyet kodlarının seçilmesi ve belirlenen izin sürelerine uyulması kritik önem taşıyor. Muafiyet kapsamında ithal edilen eşyaların kullanım amacına ilişkin mevzuat hükümlerine aykırı hareket edilmemesi gerektiği belirtildi. Firmaların ve gümrük müşavirlerinin uyumunu kolaylaştırmak amacıyla bir uygulama broşürü yayımlandı.

GTİP BAZINDA STANDARTLAŞMAYA GİDİLDİ

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, sektör temsilcilerinin sahadaki ihtiyaç ve talepleri dikkate alınarak hazırlanan genelgeyle Gümrük Kanunu çerçevesinde işletme ve donatım malzemelerine ilişkin uygulamalar güncellendi.

Yeni düzenleme kapsamında havacılık ve denizcilik sektörlerinde gerçekleştirilen gümrük işlemlerinde kullanılacak muafiyet kodları; sektör, eşya ve yetkilendirilmiş yararlanıcı kriterleri gözetilerek yeniden belirlendi. Denizcilik sektöründe kullanılan donatım ve işletme malzemeleri de tıpkı havacılık sektöründe olduğu gibi gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) bazında tanımlanarak gümrük işlemlerinde standartlaşma sağlandı.

BİLGE SİSTEMİNDE DEVREYE ALINDI

Genelge kapsamında ihtiyaç duyulan tüm teknik düzenlemelerin Bakanlığın BİLGE sisteminde tamamlanarak uygulamaya alındığı bildirildi. Bu adımla birlikte sektör paydaşlarının gümrük işlemlerini daha şeffaf, hızlı ve etkin biçimde yürütmesi hedefleniyor.

FİRMALARA VERGİ NUMARASI VE BEYANNAME UYARISI

Düzenlemenin sorunsuz işleyebilmesi için yetkili kurumlara yapılan başvuruların ardından dikkat edilmesi gereken kritik adımlar da sıralandı:

Sistem Eşleşmesi: Firmaların vergi numaralarının sistemle doğru şekilde ilişkilendirilmesi gerekiyor.

Kod ve Süre Takibi: Gümrük beyannamelerinde uygun muafiyet kodlarının seçilmesi ve belirlenen izin sürelerine uyulması önem taşıyor.

Kullanım Amacı Sınırı: Muafiyet kapsamında ithal edilen eşyaların devir, satış, kiralama ve kullanım amacına ilişkin mevzuat hükümlerine aykırı hareket edilmemesi gerekiyor.

Öte yandan firmaların ve gümrük müşavirlerinin yeni sürece uyumunu kolaylaştırmak amacıyla Bakanlık tarafından hazırlanan uygulama broşürü de yayımlandı.