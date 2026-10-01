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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 19:27
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 19:27

Ticaret Bakanlığı duyurdu: Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüğe girdi, hedef 10 milyar dolar

Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) 1 Ekim 2026 itibarıyla resmen yürürlüğe girdiğini açıkladı. İki ülke arasındaki ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı hedefleyen anlaşmada, gümrük vergisi düzenlemeleri ise 1 Ocak 2027’de uygulanmaya başlayacak.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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Ticaret Bakanlığı duyurdu: Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüğe girdi, hedef 10 milyar dolar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 19:27
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 19:27

tarafından yapılan açıklamada, " ve , ticari ilişkileri daha öngörülebilir bir çerçevede geliştirmeyi amaçlıyor. Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması 1 Ekim 2026 tarihinde yürürlüğe girdi. Mal ticaretine ilişkin gümrük vergisi düzenlemeleri 1 Ocak 2027 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Anlaşma, mevcut koşullarda iki ülke arasındaki ticaretin daha öngörülebilir kurallar çerçevesinde sürdürülmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. 3 Şubat 2022 tarihinde imzalanan anlaşma, iki ülke arasındaki ticaret hacminin kısa vadede 10 milyar dolara ulaşması yönündeki ortak hedef doğrultusunda ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik bir çerçeve oluşturuyor" denildi.

TÜRK FİRMALARINA REKABET AVANTAJI SAĞLAYACAK

Anlaşmanın hassas sektörleri de dikkate alarak hazırlandığı belirtilen açıklamada, "Tarafların hassas sektörleri de dikkate alınarak hazırlanan Anlaşma; mal ticaretinin yanı sıra hizmetler, yatırımlar, elektronik ticaret, ticaretin kolaylaştırılması ve gümrük iş birliğine ilişkin düzenlemeler içeriyor. Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ve transit taşımaların kotasız gerçekleştirilmesine yönelik düzenlemelerin ticari akışların desteklenmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Ukrayna’nın ile ekonomik entegrasyonunun ilerlediği bir dönemde Anlaşma, Türk ve Ukraynalı işletmeler için tercihli ticaret imkanlarının sürdürülmesine yönelik bir çerçeve sunarken, diğer üçüncü ülke tedarikçilerine karşı rekabet avantajı sağlayacak" ifadelerine yer verildi.

Ticaret Bakanlığı duyurdu: Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüğe girdi, hedef 10 milyar dolar
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#Türkiye
#Ticaret Bakanlığı
#avrupa birliği
#ukrayna
#Türkiye Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması
#Ekonomi
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