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Politika
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 23:33
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 23:33

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy açıkladı: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı, hedef 10 milyar dolar

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği kritik görüşmenin ardından tarihi açıklamalar yaptı. Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalandığını duyuran Zelenskiy, ticaret hacmi hedefini 10 milyar dolara çıkardıklarını ve Türkiye'nin ev sahipliğinde barış zirvesine katılmaya hazır olduklarını belirtti.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 23:33
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 23:33

Devlet Başkanı , Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi. 

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy açıkladı: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı, hedef 10 milyar dolar

TİCARET HACMİNDE DEV HEDEF: 10 MİLYAR DOLAR

Zelenskiy, yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı. Zelenskiy, ile serbest imzalandığını söyledi. Zelenskiy, "Anlaşma konusu bir süre önce gündeme gelmişti. Bunu görüştük. Bu, hükümetim dönemindeki ilk görüşmeydi. Birkaç yıl önce böyle anlaşmalar yapmaya karar vermiştik. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarmaya karar verdik. Bu konuda oldukça iyi sonuçlar elde ettik" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy açıkladı: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı, hedef 10 milyar dolar

"ERDOĞAN EV SAHİPLİĞİ YAPARSA BARIŞ ZİRVESİNE KATILMAYA HAZIRIZ"

Görüşülen diğer konunun müzakere olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Görüştüğümüz ikinci konu ise müzakerelerdi. Biz müzakerelere son derece açığız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış müzakereleri için ikili bir görüşmeye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi. Ben de Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir görüşme düzenlerse bu fikri destekleyeceğimizi söyledim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz olduğunu her zaman ifade ettik. Dolayısıyla böyle bir zirve düzenlenirse katılmaya hazırız. Böyle bir zirve barışın sağlanmasına katkıda bulunabilecekse elbette katılırız. Ayrıca güvenlik konularını da görüştük. Çok güçlü bir ortaklık potansiyeli görüyoruz. Bazı askeri konular da son derece önemliydi" dedi.

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ETİKETLER
#Türkiye
#Recep Tayyip Erdoğan
#ukrayna
#vladimir zelenskiy
#Ticaret Anlaşması
#Serbest Ticaret Anlaşması
#Barış Zirvesi
#Politika
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