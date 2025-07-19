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 | İrem Çınar

Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Yurt dışı alışverişe sıkı denetim: Sağlığa zararlı ürünlere geçit yok

Son dönemde ithal ürünlerin halk sağlığı açısından risk taşıdığı yönündeki iddiaların gündeme gelmesi üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, özellikle bebek ürünleri, tekstil ve ayakkabılarda güvenlik standartlarını mercek altına alarak kapsamlı test ve denetim süreci başlattı.

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Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Yurt dışı alışverişe sıkı denetim: Sağlığa zararlı ürünlere geçit yok
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 12:44
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 12:44

, yurt dışındaki sitelerinden alınan ürünlerin halk sağlığı ve tüketici güvenliği açısından ciddi risk taşıdığı yönündeki gelişmeler üzerine kapsamlı bir denetim süreci başlattı.

ULUSLARARASI TESTLER ALARM VERDİ

Son günlerde Avrupa Birliği, Kore ve İskandinav ülkelerinde yapılan laboratuvar analizleri, özellikle e-ticaret platformlarında satışa sunulan bazı ürünlerde yüksek oranda zararlı madde bulunduğunu ortaya koydu. Bu testlerde, ürünlerin büyük bir kısmının güvenlik standartlarını karşılamadığı görüldü.

Türkiye'deki tüketicileri de doğrudan ilgilendiren bu gelişmelerin ardından özellikle konfeksiyon, ayakkabı, deri ve çocuk ürünlerinde tespit edilen kanserojen ve toksik maddeler, kamuoyunda tedirginliğe yol açtı. Söz konusu ürünlerin bazıları Türkiye'ye giriş yaparak piyasaya sunulabiliyor.

Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Yurt dışı alışverişe sıkı denetim: Sağlığa zararlı ürünlere geçit yok

YURT DIŞI ÜRÜNLER TAKİBE ALINDI

Türkiye'deki e-ticaret siteleri, fiziki mağazalar ve pazaryerleri uzun süredir güvenlik denetimlerine tabi tutuluyor. Ancak yurt dışından sipariş edilen ürünler, gümrük denetimlerinden kaçabilmesi ya da eksik belge ile giriş yapması nedeniyle potansiyel tehlike arz edebiliyor.

Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Yurt dışı alışverişe sıkı denetim: Sağlığa zararlı ürünlere geçit yok

BEBEK ÜRÜNLERİNDEN TEKSTİLE

Ticaret Bakanlığı, ürün güvenliğinden sorumlu diğer kurumlarla birlikte özellikle bebek ürünleri, oyuncaklar, tekstil, ayakkabı ve deri ürünleri gibi yüksek risk grubundaki ürünlerde laboratuvar testlerini sıklaştırdı. Bu ürünler, AB standartlarına benzer yöntemlerle incelenecek.

Yapılan denetimlerin ardından test sonuçlarına göre yeni düzenlemeler ve ek önlemler gündeme gelebilecek. Bakanlık, yüksek risk taşıyan ürünlerin piyasaya sürülmesini engellemek amacıyla test raporları ve sertifikaların zorunlu hale getirilmesini de değerlendirmeye aldı.

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