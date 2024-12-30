Ticaret Bakanlığı sahte ilanlara geçit vermiyor! Sosyal medyada paylaşanlara erişim engeli: Kurallara uymayan yandı

30 Aralık 2024 14:26 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 14:47

Ticaret Bakanlığı’nın 31 Ağustos 2023’te yaptığı düzenlemeler, ilan kirliliğinin ve sahte ilanların önüne geçmeyi hedeflemişti. Sosyal medya üzerinden emlak ilanı paylaşan hesaplara yönelik erişim engeli uygulamaları sürerken, Denizli Ticaret Odası Gayrimenkul Faaliyetleri Komite Üyesi Volkan Gürsoy konuya dair değerlendirmelerde bulundu.

Ticaret Bakanlığı​ tarafından 31 Ağustos 2023 tarihinde yapılan yönetmelik değişiklikleri, taşınmaz​ ve taşıt ilanlarının yayınlandığı platformlarda kimlik ve yetki doğrulama zorunluluğunu getirerek sahte ilanların, ilan kirliliğinin, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmeyi hedefliyor. Bu kapsamda kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), ilk aşamada ilan verenlerin kimlik doğrulamasını 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren zorunlu kıldı.

1 OCAK 2025'TEN İTİBAREN ZORUNLU OLACAK

Kimlik doğrulaması yapılmayan kişiler artık ilan platformlarında ilan veremiyor. Sistemin ikinci aşaması olan yetki doğrulama uygulaması ise 1 Ocak 2025 itibarıyla kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu hale gelecek. Bu süreçte satılık taşınmaz ilanları ve taşıt ilanları da yetki doğrulama kapsamına alınacak.

EİDS yetki doğrulaması sayesinde, ilanlar yalnızca taşınmaz ya da taşıt sahibi, birinci ve ikinci derece kan hısımları veya eşleri tarafından verilebilecek. Ayrıca, e-Devlet üzerinden yetkilendirilmiş, yetki belgeli emlakçılar veya galeri işletmeleri de ilan paylaşabilecek.

SOSYAL MEDYADA İLAN PAYLAŞIMI SINIRLANDIRILIYOR

Sosyal medya dahil olmak üzere tüm elektronik ortamlarda verilen ilanlar Ticaret Bakanlığı tarafından titizlikle takip edilmeye başlandı. Bu kapsamda yapılan denetimlerde, düzenlemeye aykırı ilan faaliyetleri nedeniyle iki sosyal medya platformuna idari para cezası uygulanırken, toplamda bin 426 sosyal medya hesabına erişim engellendi. İlerleyen süreçte düzenlemelere aykırı ilanların yayınlanması durumunda, ilan sahipleri hakkında yasal işlem yapılacağı ve yetki belgelerinin iptal edileceği bildirildi.

EMLAKÇILIKTA ŞEFFAFLIK VE GÜVENLİK ARTIYOR

Denizli Ticaret Odası Meclis Divan Katibi ve Gayrimenkul Faaliyetleri Komite Üyesi Volkan Gürsoy, sosyal medyada emlak ve taşıt ilanlarına itibar edilmemesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Emlak ve taşıt ticaretiyle uğraşan işletmelerin sosyal medya hesaplarından ilan paylaşmamaları önemlidir. İlgili düzenlemelere aykırı hareket eden meslektaşlarımız, sosyal medya hesaplarının engellenmesi ve idari yaptırımlarla karşılaşabilir. Ayrıca, sistem dahilinde yetki belgeleri eksik olan ilanlar sisteme yüklenmemeli. Emlakçılık ek iş değil, tek iştir; bu düzenleme sektördeki güvenilirliği ve şeffaflığı artırmayı amaçlamaktadır." Gürsoy, EİDS sayesinde taşınmaz ve taşıt ilanlarının hem doğruluğunun hem de vergi dengesinin sağlandığını, düzenlemelerin sektör profesyonellerinin haklarını koruma noktasında önemli bir adım olduğunu vurguladı.