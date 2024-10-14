Sahte ilanlarla 20 milyonluk vurgun yaptılar! Talimatlara uymayanlara korkunç işkence

14 Ekim 2024 15:01 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 15:02

Denizli'de sosyal medyadan açtıkları sahte ilanlarla onlarca kişiyi dolandıran çeteye nefes kesen bir operasyon düzenlendi. Örgütün vatandaşlardan 20 milyonluk vurgun yaptığı belirlendi. Yakalanan örgüt üyelerinin vücudundaki darp izleri talimatları yerine getirmeyenlere korkunç işkenceler yapıldığı ortaya çıktı.

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Denizli​'de vatandaşları sahte ilanlarla dolandıran çeteye operasyon düzenlendi. Çete​ üyeleri sosyal medyada sahte hesaplar veya şifreleri çalınmış gerçek kişi hesapları üzerinden Türkiye genelinde yerel alım ve satım sayfalarında römork, konteynır, su deposu, kiralık ev gibi ilanlar veren çete üyeleri yurt genelinde çok sayıda vatandaşı mağdur etti. Düzenlenen operasyon sonucu yakalanan örgüt üyelerinin vücudundaki darp izleri görenleri şoke etti. Darp izlerinin verilen talimatları eksik veya yerine getirilmemesi nedeniyle yapılan işkence sonucu oluştuğu ortaya çıktı.

KORKUNÇ İŞKENCE OPERASYON SONUCU ORTAYA ÇIKTI

İlanlarına dönüş yapan vatandaşlardan kapora adı altında para alan şahıslar, ilandaki ürünleri ise göndermediler. Gelen ihbarlar üzerine Denizli İl Jandarma​ Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) harekete geçti. Jandarmanı dedektifleri olarak bilinen JASAT timi 8 ay boyunca şüphelileri fiziki ve teknik takibe aldı. Yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerin 62 ilde 155 kişiyi yaklaşık 20 milyon lira mağdur ettiği belirlendi.

7 İLDE NEFES KESEN OPERASYON

JASAT timlerinin çalışmaları sonucunda suç örgütünün Denizli, Afyonkarahisar, Mersin, Aydın, Adana ve Diyarbakır illerinden 74 şüpheliden oluştuğu belirlendi. 400 jandarma personelinin katılımıyla Denizli merkezli 7 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında örgüt üyesi olduğu belirlenen 74 şüpheliden 66'sı yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlarda adreslerinde bulunamayan 8 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Örgüt üyelerinin vücudundaki darp izleri JASAT timlerinin dikkatinden kaçmadı. Bazı örgüt üyelerinin vücutlarının farklı noktalarında bulunan darp izlerinin ise verilen talimatları eksik veya yerine getirilmemesi nedeniyle yapılan işkence sonucu oluştuğu ortaya çıktı.

31 KİŞİ TUTUKLANDI

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, nitelikli dolandırıcılık​ ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarından gözaltına alınan 66 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin jandarma komandolar tarafından yoğun güvenlik tedbirleri kapsamında adliye girişleri ise dikkatlerden kaçmadı. 30 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 5 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. 31 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.