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 | Murat Makas

Ticaret Bakanlığı sahte yetkili servislere karşı uyardı: SERBİS üzerinden doğrulanmalı

Ticaret Bakanlığı internette tüketicilerin bakım, onarım ve montaj hizmetleri için faaliyette olan sahte yetkili servislere karşı tüketicileri uyardı. Bakanlık sahte servis girişimleriyle ilgili vatandaşı CİMER ve Ticaret Bakanlığı resmi internet sitesine yönlendiriyor.

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Ticaret Bakanlığı sahte yetkili servislere karşı uyardı: SERBİS üzerinden doğrulanmalı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.06.2025
saat ikonu 09:56
|
GÜNCELLEME:
09.06.2025
saat ikonu 09:56

Teknolojinin gelişmesiyle son zamanlarda internette teknik hizmet veren birçok sahte firma tüketicileri mağdur ediyor. Ticaret Bakanlığı tüketicilerin çeşitli ürünlerin bakım, onarım ve montaj hizmetleri için özellikle internet aramaları üzerinden ulaştığı yetkili servis bilgileriyle ilgili alınan önlemi duyurdu. Servis bilgilerinin doğruluğunu, firmanın resmi internet sitesi veya Ticaret Bakanlığınca oluşturulan Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) üzerinden doğrulanması gerekiyor.

Ticaret Bakanlığı sahte yetkili servislere karşı uyardı: SERBİS üzerinden doğrulanmalı

SPONSOR REKLAMLARLA ARAMALARDA ÜST SIRADA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaz mevsiminin gelmesiyle, başta klima olmak üzere, birçok elektronik ürün grubu için bakım, onarım ve montaj ihtiyacının arttığı belirtildi.

Bu hizmetleri almak isteyen tüketicilerin genellikle internet üzerinden yetkili servislere ulaştıklarına işaret edilen açıklamada, "Bazı kişi veya firmalar, bu durumu kendi lehlerine çevirerek sponsorlu reklamlar aracılığıyla arama sonuçlarında üst sıralarda görünmektedir. Ayrıca üretici ya da ithalatçı firmaların marka ve logolarını izinsiz kullanarak kendilerini 'yetkili servis' gibi tanıtmakta ve tüketicileri mağdur edebilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Ticaret Bakanlığı sahte yetkili servislere karşı uyardı: SERBİS üzerinden doğrulanmalı

BAKANLIK TARAFINDAN SERBİS OLUŞTURULDU

Açıklamada, bu tür sahte servis uygulamalarının tüketiciler için ciddi mağduriyetlere yol açtığı belirtilerek, orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması, ürünün garanti dışı kalması, yetersiz ya da hatalı müdahale nedeniyle ürünün zarar görmesi, tamiratın hiç yapılmaması veya eksik yapılması, yüksek ve haksız servis ücretleri ve bazı durumlarda uzaktan erişim bahanesiyle kişisel verilere ulaşılması gibi dolandırıcılık vakalarının yaşanabildiğine dikkat çekildi.
Tüketicilerin bu tür aldatıcı uygulamalardan zarar görmemeleri amacıyla Bakanlık tarafından SERBİS'in (www.servis.gov.tr) oluşturulduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Ticaret Bakanlığı sahte yetkili servislere karşı uyardı: SERBİS üzerinden doğrulanmalı
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"SERBİS sayesinde, ürünlere ait yetkili servis bilgilerine hızlı ve güvenli biçimde ulaşmak mümkündür. Yetkili servis hizmeti alınmadan önce ürünün üretici veya ithalatçı firma bilgisi mutlaka kontrol edilmelidir. ⁠⁠İnternet aramalarında ulaşılan servis bilgilerinin doğruluğu, firma resmi internet sitesi veya SERBİS üzerinden doğrulanmalıdır. Tüketicilerimiz, şüpheli durumlarda veya sahte servis girişimleriyle karşılaştıklarında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve ⁠⁠Ticaret Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla şikayet ve ihbarda bulunabilirler."

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#Ekonomi
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