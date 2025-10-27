Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Ticaret Bakanlığı ve TÜİK personel alıyor! Kariyer için başvuru ve sınav tarihleri belli oldu

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), müfettiş yardımcısı ile sözleşmeli bilişim personeli alacak. İşçi alımına ilişkin sınav ve başvuru detayları belli oldu.

Ticaret Bakanlığı ve TÜİK personel alıyor! Kariyer için başvuru ve sınav tarihleri belli oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.10.2025
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
saat ikonu 09:41

ve Türkiye İstatistik Kurumu () yapıyor. İş ilanlarının yanı sıra başvuru ve sınav detayları belli oluyor. Ticaret Bakanlığı, 15 ticaret müfettiş yardımcısı, TÜİK 10 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek. Kurumların konuya ilişkin ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, giriş sınavıyla alınacak 15 ticaret müfettiş yardımcısı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında görevlendirilecek.

Ticaret Bakanlığı ve TÜİK personel alıyor! Kariyer için başvuru ve sınav tarihleri belli oldu

SINAV 4 AYRI OTURUMLA YAPILACAK

Sınav için başvurular, 3-14 Kasım tarihlerinde "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilecek. Sınavın yazılı bölümü 20-21 Aralık'ta sabah ve öğleden sonra olmak üzere 4 ayrı oturumda Ankara'da yapılacak. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isimleri, sınav saati ve diğer hususlar Bakanlığın internet sayfasında yazılı sınav tarihinden en geç 15 gün önce ilan edilecek.

Ticaret Bakanlığı ve TÜİK personel alıyor! Kariyer için başvuru ve sınav tarihleri belli oldu

Yazılı sınavda başarılı olanlardan, kadro sayısının 4 katı kadar aday, yeri ve tarihi daha sonra belirtilecek sözlü sınava çağrılacak.

Ticaret Bakanlığı ve TÜİK personel alıyor! Kariyer için başvuru ve sınav tarihleri belli oldu

TÜİK'E SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

TÜİK de tam zamanlı istihdam edilmek üzere 10 sözleşmeli bilişim personeli alımı için sınav yapacak. e-Devlet üzerinden TÜİK-Kariyer Kapısı Kamu Hizmeti veya "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" (Kariyer Kapısı) internet adresinden bugünden itibaren elektronik olarak yapılacak başvurular 10 Kasım saat 18.00'e kadar sürecek.

Şahsen başvuru alınmayacak, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar da kabul edilmeyecek. Sınav sonuçları, kurumun internet sitesinden ilan edilecek.

ETİKETLER
#ticaret bakanlığı
#tüik
#personel alımı
#iş ilanı
#işe alım
#Sınav G Irş Yerleri
#Ticaret Müfettiş
#Ekonomi
