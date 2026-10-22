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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 17:18
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 17:18

Ticaret Bakanlığı'ndan cep telefonu alışverişinde belirlenen taksit sınırı için yeni açıklama

Ticaret Bakanlığı, cep telefonu satışlarında BDDK kararlarıyla uyumlu yeni düzenlemeyi duyurmuştu. Yeni yapılan açıklamada mevcut taksit süreleri, tutarları ve sınırlamalarda herhangi bir değişiklik yapılmadığı vurgulandı.

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Editor
 Murat Makas
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Ticaret Bakanlığı'ndan cep telefonu alışverişinde belirlenen taksit sınırı için yeni açıklama
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 17:18
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 17:18

cep telefonlarında kararlarıyla uyumlu olacak şekilde yapılan değişikliğe ilişkin açıklama yaptı. Düzenleme kapsamında sıfır cep telefonlarında daha önce 20 bin TL olan taksit sınırı 40 bin TL’ye çıkarıldı. Böylece fiyatı 40 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 aya kadar taksit uygulanmasının önü açılmıştı.

40 BİN TL ÜZERİNDEKİ TELEFONLARDA 3 AY SINIRI

Yeni düzenlemeyle fiyatı 40 bin TL’nin üzerinde bulunan sıfır cep telefonlarında ise mevcut 3 aylık vade sınırı korunacak.

Böylece satışlarında taksit süresi, ürünün satış fiyatına göre farklılık göstermeye devam edecek. 40 bin TL ve altındaki cihazlarda 12 ay vade uygulanabilirken, bu tutarın üzerindeki cihazlarda taksit süresi 3 ay ile sınırlı olacak.

YENİLENMİŞ TELEFONLARA 12 AY TAKSİT İMKÂNI

Düzenlemenin dikkat çeken bir diğer başlığını yenilenmiş cep telefonları oluşturdu. Buna göre yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonlarının satışında herhangi bir fiyat sınırı uygulanmadan 12 ay vade imkânı getirildi. Böylece yenilenmiş cep telefonlarında cihazın satış bedelinden bağımsız olarak 12 aya kadar taksit uygulanabilecek.

Ticaret Bakanlığı konuya ilişkin yeni açıklama yaptı. Ticaret Bakanlığı’nın açıklaması şu şekilde:

15/10/2026 tarihli ve 33401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliğiyle Ticaret Bakanlığımıza, BDDK kararlarıyla uyumlu olacak şekilde, verilen yetki kapsamında, sıfır ve yenilenmiş cep telefonlarına ilişkin taksit süreleri ve tutar sınırları güncellenmiştir.

Bu düzenleme kapsamında, sıfır ve yenilenmiş cep telefonlarına ilişkin yeni vade ve limit koşulları dışında kalan ürün gruplarının mevcut taksit süreleri, tutarları ve sınırlamalarında herhangi bir değişiklik yapılmamış, önceki uygulama aynen korunmuştur.

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#Cep telefonu
#Ticaret Bakanlığı
#bddk
#Yenilenmiş Telefon
#Taksit Sınırı
#Ekonomi
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