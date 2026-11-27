Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, firmanın internet sitesi üzerinden tüketicilere yönelik yayımladığı reklam ve tanıtımlarda yer alan iddiaların doğruluğunu kanıtlayamadığı tespit edildi. Tüketicileri yanıltıcı ve haksız rekabete yol açıcı nitelikte olduğu değerlendirilen reklamlar nedeniyle firmaya 1 milyon 83 bin 706 TL idari para cezası uygulandı. Reklam Kurulu tarafından ayrıca söz konusu reklamların durdurulmasına karar verildi.

DENETİMLER HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin doğru, güvenilir ve kanıtlanmış bilgiye dayalı reklamlarla karşılaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.