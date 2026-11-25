Ticaret Bakanlığı, tüketicileri yanıltıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda bir çiçek satış platformunun internet sitesine yönelik arama motorlarında yayımlanan reklamlar incelemeye alındı.

YÜZDE 50'LİK HİÇ BİR İNDİRİM YOK

Yapılan incelemede, reklamlarda yer alan "yüzde 50 indirimli" vaadinin gerçeği yansıtmadığı belirlendi. İncelemede, platformda satışa sunulan ürünlerdeki en yüksek indirim oranının dahi yüzde 50'nin altında kaldığı tespit edildi. Bu oranda indirim uygulanan ürün sayısının yalnızca 3 olduğu, diğer ürünlerdeki indirim oranlarının ise yüzde 0,1 ile yüzde 39,99 arasında değiştiği belirlendi. Hiçbir üründe yüzde 50 veya üzerinde indirim uygulanmadığı ortaya çıktı. Reklamlarda gerçekte sunulmayan bir indirim oranının kesin ve genel bir vaat olarak kullanılmasıyla tüketicilerde yanıltıcı fiyat avantajı algısı oluşturulduğu değerlendirildi.

REKLAMLAR DURDURULDU, 863 BİN 580 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından söz konusu reklamların durdurulmasına ve reklam veren hakkında 863 bin 580 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Bakanlık, tüketicileri yanıltan reklamlar ve haksız ticari uygulamalara karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.