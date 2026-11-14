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Medya
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Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 12:36
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 12:36

Reklam krizlerinden sonra şoke eden karar! Dizi dünyasında dengeler değişiyor

Televizyon sektöründe meydana gelen değişimlerle birlikte son zamanlarda dikkat çeken gelişmeler meydana geliyor. Özellikle de reklam krizi ve artan maliyetler derken dizilerin bölüm süreleri hakkında yeni bir gelişmeyi gündeme getirdi. Yapım şirketlerinin yapmış olduğu bu şoke eden karar sonrası dizi dünyasında dengeler değişmeye başladı. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Reklam krizlerinden sonra şoke eden karar! Dizi dünyasında dengeler değişiyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 12:36
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 12:36

Reklam krizleriyle birlikte dizi sektöründe dikkat çeken gelişmeler meydana geliyor. Özellikle de artan maliyetlerle birlikte yapımcılar dizilerin bölüm süreçleriyle ilgili yeni bir gelişmeyi gündeme getirdi. Kanal e yapımcıların aldığı yeni kararla birlikte dizi dünyasında dengeler değişime uğruyor. İşte detaylar…

REKLAM KRİZLERİNDEN SONRA ŞOKE EDEN KARAR!

Televizyon dünyasında son zamanlarda meydana gelen üstelik de reklam gelirlerinde yaşanan gelişmelerle birlikte yapımların birer hafta ara vermesine neden oldu. Bunun ardından izleyicilerin alışkanlıklarını kökten değişime sokacak yeni bir gelişme meydana geldi.

Reklam krizlerinden sonra şoke eden karar! Dizi dünyasında dengeler değişiyor

Maliyetleri kontrol altına almak isteyen televizyon kanallarının yapımcılardan bütçe indirimi talep etmesiyle yapım şirketleri tarafından dizilerin sürelerinin kısaltılması yönünde dikkat çeken bir hamleyle gündeme geldi. Birsen Altıntaş’ın haberine göre, yapım şirketleri mevcut bulunan 140 dakikayı bulan bölüm sürelerinin 110 dakikaya sabitlenmesi önerildi.

Reklam krizlerinden sonra şoke eden karar! Dizi dünyasında dengeler değişiyor

Yapımcılar, bölüm süresinin yarım saat kısalmasıyla birlikte hem beşinci reklam kuşağına hem de setlerde ikinci bir çekim ekibi çalıştırılmasına ihtiyaç kalmayacağını, bu sayede maliyetlerin ciddi oranda düşeceğini belirtti. Ayrıca sektörde büyük bir yankı uyandıran bu öneriyle birlikte tüm yayın kuruluşlarıyla ortak karar alması gerekiyor.

Reklam krizlerinden sonra şoke eden karar! Dizi dünyasında dengeler değişiyor

DİZİ DÜNYASINDA DENGELER DEĞİŞİYOR

Dizi dünyasında dengelerin değişmesine neden olacak bu yöntem kanallar arasında tam uzlaşma sağlamış durumunda olmadığı henüz belli değil. Çünkü gibi format ve yarışma programları yayınlayan kanalların, dizilerin erken bitmesinin ardından yayınlarını sürdürmesi halinde haksız rekabet oluşabileceği gibi durumlara neden olabilir.

Reklam krizlerinden sonra şoke eden karar! Dizi dünyasında dengeler değişiyor

Sektörde meydana gelen bu durum karşısında tıkanıklığı aşmak ve orta yolu bulmak adında önemli bir adım atılmasına neden oluyor. Bu sebeple de ile yapımcılar bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantı da reklam krizinin sektöre etkileri ve tarafları karşılıklı olarak masaya yatırıldığı belirtildi.

Reklam krizlerinden sonra şoke eden karar! Dizi dünyasında dengeler değişiyor

Şimdilerde dizi sektöründe meydana gelen bu krizle birlikte oyuncuların ücretlendirilmesi konusu da gündemdeki yerini aldı. Çoğu ünlü ismin yeni dönem ücretlendirilmesinde zam verilmeyeceği ifade edilmişti.

Reklam krizlerinden sonra şoke eden karar! Dizi dünyasında dengeler değişiyor

Bu açıklamalardan sonra oyuncular arasında reklam krizi gündem olurken yapılacağı düşünülen yeni yöntemle birlikte belki de dizi sektöründe meydana gelen bu sıkıntılar son bulabilir. Yapılacak olan yenilikler yeni dizi dünyasında büyük sorunlara neden olabilir.

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#Dizi Sektörü
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#Kanal E
#Reklam Krizleri
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