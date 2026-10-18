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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 11:43

Ticaret Bakanlığı’ndan sosyal medyadaki sahte ilanlara ceza yağmuru: Meta ve TikTok’a milyonluk yaptırım

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) mevzuatına aykırı taşınmaz ve taşıt ilanı veren emlakçı ve oto galerilere ceza yağdırdı. İşletmelere uygulanan ceza tutarı 15,2 milyon TL'ye ulaşırken, EİDS'ye entegre olmayan Meta ve TikTok'a da milyonlarca liralık idari para cezası kesildi.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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Ticaret Bakanlığı’ndan sosyal medyadaki sahte ilanlara ceza yağmuru: Meta ve TikTok’a milyonluk yaptırım
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 11:43

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sahte ilanların, ilan kirliliğinin ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla hayata geçirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamında, sosyal medya platformlarında yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanlarına yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğü kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı’ndan sosyal medyadaki sahte ilanlara ceza yağmuru: Meta ve TikTok’a milyonluk yaptırım

EİDS DENETİMLERİNDE 152 İŞLETMEYE 15,2 MİLYON TL CEZA

Instagram, Facebook, WhatsApp ve TikTok dahil elektronik ortamda yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanlarında kimlik ve yetki doğrulaması yapılması zorunluluğu bulunduğu hatırlatılan açıklamada, sosyal medya paylaşımlarında fotoğraf, video ve açıklamalara yer verilebilmesi için EİDS üzerinden doğrulanmış ilan bağlantısının paylaşılması ve kullanılan görsel ve açıklamaların doğrulanmış ilana konu taşınmaz veya taşıta ait olması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, tarafından yürütülen incelemeler neticesinde, Instagram, Facebook ve TikTok platformlarında mevzuata aykırı şekilde ilan paylaştığı tespit edilen 70 emlak ve oto galeri işletmesine toplam 7 milyon lira idari para cezası uygulandığı ve böylece bugüne kadar bu kapsamda yaptırım uygulanan işletme sayısının 152'ye, toplam idari para cezasının ise 15,2 milyon liraya yükseldiği bildirildi.

META VE TİKTOK'A MİLYONLARCA LİRALIK SOSYAL MEDYA CEZASI

Bu kapsamda sosyal medya platformlarına da yaptırım uygulandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"EİDS'ye entegre olmadığı ve kimlikle yetki doğrulama yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen Meta Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti'ye 20 milyon lira, TikTok İstanbul Dijital Medya ve Reklam Ltd. Şti.'ye ise 4 milyon lira idari para cezası uygulandı. Meta Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti.'ye bu kapsamda uygulanan toplam idari para cezası tutarı 36,2 milyon liraya ulaştı."

Ticaret Bakanlığı’ndan sosyal medyadaki sahte ilanlara ceza yağmuru: Meta ve TikTok’a milyonluk yaptırım

Açıklamada, sosyal medya platformlarında yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanlarında fiyat bilgisine yer verilmemesinin tüketici mağduriyetlerine yol açabildiğinin değerlendirildiği ve ilan paylaşımlarında taşınmazın veya taşıtın fiyat bilgisinin de bulunması gerektiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin korunması, sahte ilanların ve ilan kirliliğinin önlenmesi ile elektronik ticaret ortamında şeffaflığın sağlanması amacıyla sosyal medya platformlarında yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanlarını titizlikle takip etmeye devam edecek. Bu çerçevede emlak ve oto galeri işletmelerinin idari yaptırımlarla karşılaşmamaları için sosyal medya paylaşımlarında EİDS üzerinden doğrulanmış ilan bağlantısına ve ilan fiyatı bilgisine mutlaka yer vermeleri, paylaşılan görsel ve açıklamaların doğrulanmış ilana konu taşınmaz veya taşıta ait olması hususlarında gerekli hassasiyeti göstermeleri önem arz ediyor."

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ETİKETLER
#Ticaret Bakanlığı
#Elektronik İlan Doğrulama Sistemi
#Eİds
#Meta Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti
#Tiktok İstanbul Dijital Medya Ve Reklam Ltd. Şti
#Ekonomi
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