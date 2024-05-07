Ticaret hacmi 60 milyar dolar olacak! Türk iş insanları Almanya'da tarihi toplantılara imza attı

07 May 2024 10:47 - Güncelleme : 07 May 2024 11:08

Almanya’nın ekonomi başkenti sayılan Düsseldorf’ta 4/5 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen ekonomi buluşmaları sırasında çok önemli adımlar atıldı. 4 Mayıs’ta Avrupa Türk İş İnsanları ve Sanayicileri Derneği’nin (ATİAD) düzenlediği toplantıya ev sahipliği yapan ATİAD Başkanı Av. Aziz Sarıyar 8. Türk-Alman Ekonomi Günü'nün, açılış konuşmasında Türk ve Alman iş dünyasına yeni bağlantılar kurma, tanışma, yeni iş birlikleri oluşturma ve fikir alışverişinde bulunma imkanı sunduğunu vurguladı.

Sarıyar, etkinliğin iş dünyasının dinamiklerini ve gelecek potansiyelini değerlendirmek adına önemli bir platform olduğunu belirtti. Daha sonra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı konuşmada vize serbestliğine değinerek, Türkiye ve Almanyalı yöneticilerin her iki ülkenin de iş insanlarını karşılıklı destekleyerek, ekonomik alanda refahın artmasına yönelik çalışmalar yapacağından şüphemiz yok dedi.

TÜRK RÜZGARI HIZ KESMEDEN DEVAM ETTİ

ATİAD’ın düzenlediği toplantıdan hemen bir gün sonra ise yine Düsseldorf’ta İhlas Medya Grubuna bağlı Türkiye’de İş Dünyası dergisinin özel sayısı için düzenlenen buluşma gerçekleştirildi. Buluşmaya Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Türkiye-Almanya Temsilcisi Kemal Şahin ev sahipliği yaptı. Toplantıya Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, İhlas Medya Reklam Grup Başkanı Tuba Gençay, İhlas Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı, ATİAD Başkanı Av. Aziz Sarıyar, Avrupa’nın ilk yapay kalp naklini gerçekleştiren Kalp Cerrahı Dr. Dilek Gürsoy ve birçok farklı alanda çalışmalar gerçekleştiren iş insanları katılım sağladı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen büyük buluşmada iki ülke arasındaki iş ve yatırım fırsatları detaylıca görüşüldü. Toplantının açılış konuşmasını Türkiye’de İş Dünyası dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak gerçekleştirdi.

Celal Toprak yaptığı konuşmada; Yeni iş fırsatlarını konuşacağımız bu toplantılar her iki ülke ekonomisi içinde çok önemli gelişmelere zemin hazırlayacaktır diyerek şöyle devam etti: “Almanya ve Türkiye olarak ayrılmaz iki ülkeyiz. Dolayısıyla Almanya’yı ve buraya yatırım yapmış ya da yapacak olan iş insanlarını önemsiyoruz. Bu sebeple de bugün burada fırsatları konuşmak üzere buluştuk. Bu buluşmalardan da yeni sinerjiler, katılımlar ve imkanlar doğsun istiyoruz. Bu etkinliklerimize başından beri destek veren ve bizimle birlikte olan Kemal Şahin, geçtiğimiz günlerde yapılan bir seçimle Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Almanya Temsilciliği görevine getirildi. Bizde istedik ki bu etkinliği birlikte yapalım. DTİK, DEİK bünyesinde oluşan ve Türkiye’nin gelecekte çok önemli gördüğü atılımları yapması beklenen önemli bir kurum. Bu kurumun da tanıtımı daha çok yapılsın istiyoruz. DTİK Almanya Temsilciliği ile yaptığımız bu etkinlikte üçüncü Almanya buluşmasını gerçekleştiriyoruz.”

“ALMANYA İLE TİCARET HAZMİMİZ 60 MİLYAR DOLAR OLACAK”

Türkiye’de İş Dünyası dergisinin özel sayısı için gerçekleştirilen buluşmanın ev sahipliğini üstlenen Kemal Şahin yaptığı konuşmada, Almanya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin her geçen gün artarak devam edeceğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

“2023 Eylül ayında Cumhurbaşkanımızın da katıldığı, 4000 katılımcı ile gerçekleşen büyük kurultayda, dünya genelinde bölge ve ülke temsilcileri seçildi. Dünyada 6,5 milyon Türk kökenli vatandaşımız var. Ben de 3,5 milyon Türkü temsil edecek ‘Almanya Temsilcisi’ oldum. Türkiye ve Almanya çok güçlü ticaret ilişkilerine sahip. Ve aynı zamanda Almanya, Türkiye'nin AB içindeki en önemli ticaret ortağıdır. Türk-Alman ekonomik ilişkileri son dönemde artan ivmeyle oldukça olumlu seyrediyor. Almanya ile ikili ticaret hacmimiz 2023 yılında 55 milyar dolara ulaşmıştır. Bu sene 60 milyar dolar bekliyoruz. Türkiye’de 8 binden fazla Alman firması faaliyet gösteriyor. Türkiye son 20 yılda 260 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım aldı. Bunun içinde Almanya’nın payı 25 milyar dolar. Almanya’da yaklaşık 100 binin üzerinde Türk girişimci yılda 80 milyar euro ciro yapıyor. 500 bin kişiyi istihdam ediyor.”

“YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRKLERİN GÜÇLENMESİNİ HEDEFLİYORUZ”

DTİK kuruluşunun yurt dışında yaşayan bütün Türk toplumunun gelişmesini ve güçlenmesini hedeflediğini ifade eden Şahin sözlerine şöyle devam etti:

Ben aynı zamanda DEİK Türkiye-Almanya İş Konseyi Yürütme Kurulundayım. DEİK- DTİK iş birliğiyle konferanslar yapacağız. KOBİ’lerin dijitalleşmesi, yeşil dönüşüm, vize konusu ve Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi için çalışacağız. DTİK, yurt dışında yaşayan bütün Türk toplumunun gelişmesini ve güçlenmesini hedefliyor. Aynı zamanda Türk şirketlerin ve girişimcilerin büyümesine katkı sağlayacak. 2023 Eylül’de seçildiğimizden beri Almanya’nın en önemli eyaleti (NRW)’den başlayarak birçok şehirde toplantılar yaptık. Şehir temsilcilerimizi belirlemeye ve üye kazanmaya çalıştık. Geçtiğimiz Nisan ayında Düsseldorf, Köln, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, Bremen ve Kiel şehir temsilcilerimizi atadık. Onlara bugün yapacağımız törenle sertifikalarını takdim edeceğiz. Önümüzdeki aylarda diğer önemli şehirlerimiz için de temsilciler atayacağız. Bu temsilcilerimizle birlikte bulundukları bölgelerde Türk iş dünyası ile bir araya gelip DTİK’i, kendimizi, faaliyetlerimizi ve misyonumuzu anlatıp bu networke katmak için çaba sarf edeceğiz. Güçlü bir yapılanmayla, kazan-kazan temelli bir anlayışla, ciddi bir network oluşturacağız. Türkler ve Almanlar için yararlı girişimler başlatacağız. Türk iş insanlarına, Alman pazarındaki fırsatları sunacağız. Alanında uzman kişilerle girişimcilerimizi buluşturacağız. Bilgi alışverişi yapmalarını sağlayacağız ve değişik konularda konferanslar yapacağız. Ayrıca Almanya'daki Türk iş dünyasının çıkarlarını savunmak ve ticari engelleri kaldırmak için çalışacağız. Bunun için iki ülke bürokratları ve yerel yöneticileri ile güçlü iş birlikleri yapacağız.”

“AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE ALMANYA’NIN DESTEĞİNİ ALMAYI HEDEFLİYORUZ”

Türkiye’de İş Dünyası dergisi buluşmasına katılan bir diğer önemli isimlerden Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul yaptığı konuşmada, Almanya ve Türkiye’nin NATO’da müttefik olduğumuzu G20’de ise ortak olduğumuzu hatırlatarak şunları ifade etti:

“Türkiye ve Almanya ilişkilerinin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya gerek bile yok. Köklü ve tarihten gelen bir birlikteliğimiz söz konusu. Diplomasi tarihinde, uluslararası ilişkilerde eşi benzeri zor görülür yoğunlukta, geniş bir yelpazeye yayılmış bir iş birliğimiz var. Bir yandan en önemli ekonomi ortakları diğer yandan da toplumsal olarak güçlü bir insani boyut var. NATO’da müttefikiz, G20’de ise ortağız. Avrupa Birliği sürecimizde Almanya’nın desteğini almayı istiyoruz. Gümrük Birliği’ni kurarak karşılıklı olarak çok büyük bir refah yayılmasına ve ekonomik büyüklüğün artırılmasına imza attık. Son dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Alman Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’ın karşılıklı ve son derece olumlu bir havada geçen ziyaretleriyle ilişkilerde yakalanan ivme devam ediyor. Ekonomi dünyasında da bu ivmeyi sürdürmek istiyoruz. Bu konu Başkonsolosluğumuz açısından da büyük önem arz ediyor. Başkonsolosluğumuz ve Ticaret Ateşeliği her zaman gerek Türk gerek Alman firmalarının yatırımcılarının arkasında. Bu karşılıklı yarar temelinde her iki toplumun refahını artıracak projeleri desteğe her zaman devam edeceğiz.”

“BU TOPLANTILARI GELENEK HALİNE GETİRDİK”

Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarının siyasi partilere, vakıflara ve derneklere üye olmanın önemini ve kıymetini vurgulayarak şöyle devam etti:

“Türkiye’de İş Dünyası dergisini ilk lansmandan bu yana bende takip ediyorum ve tüm toplantılarına katılmaya özen gösteriyorum. Çok değerli bir çalışma başlattılar ve artık gelenek haline geldi. Bugünkü toplantının da DTİK Almanya ile birlikte yapılması çok yerinde bir karar olmuş. Önemli bulduğum birkaç hususa değinmek isterim. Birincisi eğitim. İş dünyası ve iş insanları olarak kendinizin, çocuklarınızın ve sahip olduğunuz şirketlerde meslek eğitimine değer verin. Çünkü kurum içi eğitim süreklidir. Şirketlerinizde mutlaka insan yetiştirmeye özel önem gösterin. Bir diğer husus ise katılım. Katılım konusuna ise siyasi ve topluma katılım olarak değinmek isterim. Almanya’da kurulmuş partilerde katılımın artması gerekiyor. Bir lobi oluşturabilmemiz için mutlaka Almanya’da kurulmuş siyasi partilerde çalışmalarımızı artırmamız gerekiyor. Katılım bağlamında bir diğer husus ise Alman toplumuna katılımı artırmamız lazım. Şu anda üye olduğunuz Türk kökenli derneklerin ötesinde Alman derneklerinin de içinde yer almamız gerekiyor. Almanya’da sosyal angajman çok önemli. İş insanı olarak ekonomik başarınız tek başına yeterli olmuyor. Bulunduğunuz toplum içinde söz sahibi olmak istiyorsanız sosyal bağ geliştirmiş olmanız gerekiyor.”

Türkiye’de İş Dünyası dergisinin 3. Buluşmasında, yaptığı çalışmalardan dolayı ödül alanların isimleri ise şu şekilde oldu:

Bentaş Bentonit - Pet Sektöründe Türkiye’den Avrupa’ya En Fazla İhracat Yapan Marka Ödülü

Özge Özler Real Estate - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin En Güvenilir Yatırım Danışmanı Ödülü

Çiğköftem - Avrupa'da En Fazla Şubesi Bulunan Türk Markası Ödülü

Medipol Mega Hastaneleri - En Prestijli Sağlık Kuruluşu Ödülü

Medıator Restaurant - NRW Bölgesinin En İyi Hizmet Veren Restoranı Ödülü

Medıen Europa - Yılın Pazarlama Ve Danışmanlık Markası Ödülü

Mustafa Sayın - Almanya’daki Türk Dernekleri’ne Verdiği Desteklerinden Dolayı

Hayreddin Onay - Stiftung Bildung Eğitim Vakfı İle Eğitime Desteklerinden Dolayı

Kalp Cerrahı Dr. Dilek Gürsoy – Başarı Ödülü

Peker Holding – Başarı Ödülü