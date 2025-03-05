Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Kübra Çelepi

Ticaret savaşının başrolü bakır ve altın! Yatırımcılar dikkat: Yeni sinyal verildi

Altın fiyatları Trump'ın yeni gümrük vergileri getirmesinin ardından artan ticaret çatışmaları ortasında zayıflayan dolar ve güvenli liman talebinin artmasıyla yükseldi. Gümrük tarifelerinin uygulanması piyasalarda yüksek düzeyde belirsizlik havası estirirken altın ve gümüş iyi performans göstermeye devam ediyor. Bakır fiyatları ise hızlı yükseldi. Ekonomist Şirin Sarı, ticaret savaşı gölgesinde altın yatırımcılarını uyardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Ekonomim
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 15:45
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 15:53

Gram altın fiyatları, ons altın ve dolar kurunu takip etmeye devam ediyor. Spot altın, ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesi ve Çin ile Kanada'nın misilleme olarak ABD mallarına vergi koymasıyla ve değer kaybeden ABD doları nedeniyle 4 Mart'ta üst üste ikinci gün yükseldi. Yoğunlaşan ticaret savaşı ortasında güvenli liman talebiyle altının güvenli liman akımlarını çekmesi bekleniyor. Ayrıca, zayıflayan ABD Doları Endeksi ve hayal kırıklığı oluşturan ABD verileriyle düşen ABD getirileri de metale destek sağlayabilir. Ekonomist Şirin Sarı, altın fiyatları için kritik uyarılarını sıraladı.

ÇİN'İN ALTIN VE BAKIR AÇLIĞI DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

Ekonomim'e konuşan Şirin Sarı'nın açıklamaları şöyle;

Çin, dünyadaki toplam altın ihtiyacının yüzde 45’ini uzun süredir ithal ediyor. Ayrıca, Trump’ın tarifeler getirme ihtimaline karşı, yılbaşından bu yana ithalatını neredeyse yüzde 300 artırmış durumda. Şu an itibarıyla, ABD ile Çin arasında bakır ithalatı ve ihracatında bir hareketlilik söz konusu. Özellikle ABD’de, altına getirilen kota nedeniyle fiyat farkı oluşmuştu. Benzer şekilde, şu an bakır fiyatlarında da neredeyse 1.000 dolara yakın bir farklılık mevcut. Çin’den ABD’ye doğru yoğun bir bakır transferi ve talebi söz konusu.

BAKIR FİYATLARI HIZLI YÜKSELDİ

Bakır, elektrikli araç üretiminden yeşil enerjiye, askeri sanayiden birçok sektöre kadar kritik bir metal olarak öne çıkıyor. Bu nedenle, tarifelerin uygulanması Çin’i zorlayabilir. Ticaret savaşlarının sonunda büyük ihtimalle pazar tekrar açılacak olsa da, şu an dünya genelinde belirsiz bir süreç yaşanıyor. Bu gelişmeler bakır fiyatlarını da etkiledi. Yılbaşında 3,95 dolar seviyesinde olan fiyatlar 4,75 dolara kadar yükseldi. Ocak ayından bu yana, altın ve gümüşten daha iyi performans göstererek yüzde 13’lük bir değer kazanımı sağladı.

PETROL FİYATLARI 60 DOLARIN ALTINA DÜŞEBİLİR

Trump’ın politikaları, ekonomik büyümeyi engelleyebileceği ve enerji talebini azaltabileceği endişesiyle petrol fiyatlarını baskılıyor. 2025 yılı için daha iyimser bir tablo çizilirken, petrol fiyatlarının 60 doların altına düşebileceği konuşuluyor. Küresel talebin azalması, üretim maliyetlerinin artması ve ticaret savaşlarının etkisiyle sanayi metalleri ve değerli metallerin fiyatlarının yükselmesi bekleniyor. Bu durum, üretimi kısıtlayarak maliyetleri artıracak ve dolayısıyla petrol talebini düşürebilecek.

Örneğin, Kanada’dan ithal edilen sanayi metallerine uygulanacak %25’lik bir vergi, ABD’de otomobil üretim maliyetlerini araç başına 3.000 dolar artırabilir. ABD’de yılda yaklaşık 16 milyon araç satıldığı düşünüldüğünde, bu durum enflasyon üzerinde ciddi bir baskı yaratabilir. Benzer şekilde, ABD’nin taze sebze ihtiyacının %60’ını karşılayan Meksika’ya getirilecek vergiler, gıda fiyatlarının yükselmesine neden olabilir. Üretim azalırken maliyetler yükseldiği için petrol ihtiyacının da azalması bekleniyor.

ABD, uzun süredir OPEC’in petrol arz kısıtlamalarına karşı maksimum üretim yapıyor. Ancak bu süreç, ABD’nin stok fazlasına yönelmesine yol açabilir ve Brent petrol başta olmak üzere fiyatlarda bir gerileme yaşanabilir.

ALTIN FİYATLARI TETİKTE

Geçtiğimiz hafta, altın fiyatlarında rekor seviyeler konuşulurken, bu hafta hafif bir düşüş gözlemleniyor. Uzmanlar, altın fiyatlarının seyrini belirlemek için merkez bankalarının alımlarına bakılması gerektiğini vurguluyor. Dünya Altın Konseyi’nin açıklamalarına göre, Ocak ayında 48 tonluk altın alımı gerçekleşti. Bu, son bir yılın en yüksek aylık alımına işaret ediyor.

Çin başta olmak üzere, merkez bankalarının altın talebi devam ediyor. Daha önce Orta Doğu ve Uzak Doğu’dan gelen talepler ön plandayken, şimdi Avrupa ve ABD’ye kaymış durumda. Özellikle ABD’deki yeni vergilendirme politikaları nedeniyle Londra’dan ABD’ye altın transferleri hızlanmış durumda.

Altın fiyatlarını etkileyen üç temel faktör bulunuyor:

  • Jeopolitik riskler
  • Merkez bankalarının alımları
  • Enflasyon beklentileri

ABD’de önümüzdeki bir yıl içinde enflasyonun %4,3’e çıkması bekleniyor. TÜFE %3 seviyelerine ulaşmış durumda, ancak PCE hâlâ %3’ün altında. Eğer PCE de yükselirse, bu durumun FED’in faiz politikası üzerinde etkili olması bekleniyor.

ALTIN DÜŞSE DE GRAM ALTIN DOLARA BAĞLI KALACAK

Teknik olarak, altın fiyatlarında 3.000 dolar seviyesi grafiklerde görünmeye devam ediyor. Ancak, kısa vadede 2.930 dolar seviyesinin altına inilmesi, fiyatların 2.875 dolara ve ardından 2.845 dolara kadar düşmesine neden olabilir. İç piyasada gram altın fiyatları, ons altın ve dolar kuru tarafından belirleniyor. Dolar kurundaki küçük artışlar, gram altının fiyatındaki düşüşleri sınırlı tutabilir.

Eğer enflasyon verileriyle birlikte yükseliş trendi tekrar başlarsa, altın fiyatlarında 3.030-3.040 dolar seviyeleri hedeflenebilir. Önümüzdeki süreçte, jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının politikaları altının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edecek."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Faiz indirimi ile dolarizasyon sinyali! Dev banka Türkiye için analiz etti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bankada parası olanlar dikkat! Mevduatın yıldızı sönüyor: Getiriler düştü

Sıkça Sorulan Sorular

Çin neden altın topluyor?
Küresel ekonominin yalpalaması nedeniyle ABD Doları ve Euro'ya dayalı rezerv yapısını çeşitlendirmek isteyen Çin ve Rusya merkez bankaları altın stoklayarak rezervlerini güçlendiriyor.
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.