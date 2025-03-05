Ticaret savaşının başrolü bakır ve altın! Yatırımcılar dikkat: Yeni sinyal verildi

Altın fiyatları Trump'ın yeni gümrük vergileri getirmesinin ardından artan ticaret çatışmaları ortasında zayıflayan dolar ve güvenli liman talebinin artmasıyla yükseldi. Gümrük tarifelerinin uygulanması piyasalarda yüksek düzeyde belirsizlik havası estirirken altın ve gümüş iyi performans göstermeye devam ediyor. Bakır fiyatları ise hızlı yükseldi. Ekonomist Şirin Sarı, ticaret savaşı gölgesinde altın yatırımcılarını uyardı.

Gram altın fiyatları, ons altın ve dolar kurunu takip etmeye devam ediyor. Spot altın, ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesi ve Çin ile Kanada'nın misilleme olarak ABD mallarına vergi koymasıyla ve değer kaybeden ABD doları nedeniyle 4 Mart'ta üst üste ikinci gün yükseldi. Yoğunlaşan ticaret savaşı ortasında güvenli liman talebiyle altının güvenli liman akımlarını çekmesi bekleniyor. Ayrıca, zayıflayan ABD Doları Endeksi ve hayal kırıklığı oluşturan ABD verileriyle düşen ABD getirileri de metale destek sağlayabilir. Ekonomist Şirin Sarı, altın fiyatları için kritik uyarılarını sıraladı.

ÇİN'İN ALTIN VE BAKIR AÇLIĞI DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

Ekonomim'e konuşan Şirin Sarı'nın açıklamaları şöyle;

Çin, dünyadaki toplam altın ihtiyacının yüzde 45’ini uzun süredir ithal ediyor. Ayrıca, Trump’ın tarifeler getirme ihtimaline karşı, yılbaşından bu yana ithalatını neredeyse yüzde 300 artırmış durumda. Şu an itibarıyla, ABD ile Çin arasında bakır ithalatı ve ihracatında bir hareketlilik söz konusu. Özellikle ABD’de, altına getirilen kota nedeniyle fiyat farkı oluşmuştu. Benzer şekilde, şu an bakır fiyatlarında da neredeyse 1.000 dolara yakın bir farklılık mevcut. Çin’den ABD’ye doğru yoğun bir bakır transferi ve talebi söz konusu.

BAKIR FİYATLARI HIZLI YÜKSELDİ

Bakır, elektrikli araç üretiminden yeşil enerjiye, askeri sanayiden birçok sektöre kadar kritik bir metal olarak öne çıkıyor. Bu nedenle, tarifelerin uygulanması Çin’i zorlayabilir. Ticaret savaşlarının sonunda büyük ihtimalle pazar tekrar açılacak olsa da, şu an dünya genelinde belirsiz bir süreç yaşanıyor. Bu gelişmeler bakır fiyatlarını da etkiledi. Yılbaşında 3,95 dolar seviyesinde olan fiyatlar 4,75 dolara kadar yükseldi. Ocak ayından bu yana, altın ve gümüşten daha iyi performans göstererek yüzde 13’lük bir değer kazanımı sağladı.

PETROL FİYATLARI 60 DOLARIN ALTINA DÜŞEBİLİR

Trump’ın politikaları, ekonomik büyümeyi engelleyebileceği ve enerji talebini azaltabileceği endişesiyle petrol fiyatlarını baskılıyor. 2025 yılı için daha iyimser bir tablo çizilirken, petrol fiyatlarının 60 doların altına düşebileceği konuşuluyor. Küresel talebin azalması, üretim maliyetlerinin artması ve ticaret savaşlarının etkisiyle sanayi metalleri ve değerli metallerin fiyatlarının yükselmesi bekleniyor. Bu durum, üretimi kısıtlayarak maliyetleri artıracak ve dolayısıyla petrol talebini düşürebilecek.

Örneğin, Kanada’dan ithal edilen sanayi metallerine uygulanacak %25’lik bir vergi, ABD’de otomobil üretim maliyetlerini araç başına 3.000 dolar artırabilir. ABD’de yılda yaklaşık 16 milyon araç satıldığı düşünüldüğünde, bu durum enflasyon üzerinde ciddi bir baskı yaratabilir. Benzer şekilde, ABD’nin taze sebze ihtiyacının %60’ını karşılayan Meksika’ya getirilecek vergiler, gıda fiyatlarının yükselmesine neden olabilir. Üretim azalırken maliyetler yükseldiği için petrol ihtiyacının da azalması bekleniyor.

ABD, uzun süredir OPEC’in petrol arz kısıtlamalarına karşı maksimum üretim yapıyor. Ancak bu süreç, ABD’nin stok fazlasına yönelmesine yol açabilir ve Brent petrol başta olmak üzere fiyatlarda bir gerileme yaşanabilir.

ALTIN FİYATLARI TETİKTE

Geçtiğimiz hafta, altın fiyatlarında rekor seviyeler konuşulurken, bu hafta hafif bir düşüş gözlemleniyor. Uzmanlar, altın fiyatlarının seyrini belirlemek için merkez bankalarının alımlarına bakılması gerektiğini vurguluyor. Dünya Altın Konseyi’nin açıklamalarına göre, Ocak ayında 48 tonluk altın alımı gerçekleşti. Bu, son bir yılın en yüksek aylık alımına işaret ediyor.

Çin başta olmak üzere, merkez bankalarının altın talebi devam ediyor. Daha önce Orta Doğu ve Uzak Doğu’dan gelen talepler ön plandayken, şimdi Avrupa ve ABD’ye kaymış durumda. Özellikle ABD’deki yeni vergilendirme politikaları nedeniyle Londra’dan ABD’ye altın transferleri hızlanmış durumda.

Altın fiyatlarını etkileyen üç temel faktör bulunuyor:

Jeopolitik riskler

Merkez bankalarının alımları

Enflasyon beklentileri

ABD’de önümüzdeki bir yıl içinde enflasyonun %4,3’e çıkması bekleniyor. TÜFE %3 seviyelerine ulaşmış durumda, ancak PCE hâlâ %3’ün altında. Eğer PCE de yükselirse, bu durumun FED’in faiz politikası üzerinde etkili olması bekleniyor.

ALTIN DÜŞSE DE GRAM ALTIN DOLARA BAĞLI KALACAK

Teknik olarak, altın fiyatlarında 3.000 dolar seviyesi grafiklerde görünmeye devam ediyor. Ancak, kısa vadede 2.930 dolar seviyesinin altına inilmesi, fiyatların 2.875 dolara ve ardından 2.845 dolara kadar düşmesine neden olabilir. İç piyasada gram altın fiyatları, ons altın ve dolar kuru tarafından belirleniyor. Dolar kurundaki küçük artışlar, gram altının fiyatındaki düşüşleri sınırlı tutabilir.

Eğer enflasyon verileriyle birlikte yükseliş trendi tekrar başlarsa, altın fiyatlarında 3.030-3.040 dolar seviyeleri hedeflenebilir. Önümüzdeki süreçte, jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının politikaları altının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edecek."